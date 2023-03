Rosyjski dron zaatakował polską samobieżną haubicę. Są zdjęcia

2S1 Goździk to samobieżna haubica o kalibrze 122 milimetry, konstrukcji radzieckiej, z okresu po II wojnie światowej. Osadzona jest ona na zmodernizowanym podwoziu transportera opancerzonego MT-LB, produkowana na licencji w Hucie Stalowa Wola do lat 90. XX wieku. Donośność uzbrojenia głównego jest określana na 15,5 kilometra.

Co ciekawe, prawdopodobnie to właśnie Goździki były pierwszą bronią podarowaną Ukrainie przez Polskę. Do dzisiaj stanowi ona najliczniejszy typ artylerii lufowej w Wojsku Polskim. W 2021 roku w naszym kraju było ok. 332 tych haubic, tymczasem w Ukrainie ok. 290.