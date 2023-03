Ukraińska armia ujawniła potęgę swojej floty dronów. Film zaskakuje

Ukraińcy zmieniają konsumenckie drony w bojowe

Dowództwo SZU wytłumaczyło, w jakim celu niszczy się porzucone rosyjskie pojazdy. Otóż chodzi o nie dopuszczenie do sytuacji, w której Rosjanie wrócą do pojazdu lub w dalszej części wojny zajmą te tereny i będą próbowali naprawić lekko uszkodzony wóz bojowy. Po zniszczeniu, naprawa nie będzie już możliwa, co oznacza, że od tej broni już nikt nie zginie.

Od początku wojny, Rosjanie stracili wiele swoich najpotężniejszych czołgów, a mianowicie T-90M. Co ciekawe, część z nich udało się wyeliminować właśnie za pomocą dronów. Nie mają one żadnych szans z dużymi dronami R18. Jedna taka maszyna jest w stanie przenieść trzy sztuki RKG-3 i RGD-5 lub jedną.