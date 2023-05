Uratował brata, walczył przez 200 godzin. Trafił go rosyjski snajper

Umierająca niewinność

Bracia Maksym i Iwan praktycznie od początku inwazji brali udział w walkach o obronę Ukrainy. Mimo młodego wieku sami postanowili się zgłosić do pomocy. Maksym miał wtedy 22 lata, a Ivan zaledwie 18.

Młodszy brat, który odniósł ciężkie rany podczas walk, mówi, że byli nierozłączni: „Był zawsze ze mną, a ja z nim. Dla mnie był najdroższą osobą”. Jednak rozłączył ich jeden rosyjski snajper...

W miarę upływu czasu i postępującej wojny można zaobserwować jak dwóch, pełnych radości chłopców, uśmiechniętych młodych mężczyzn stopniowo poważnieje, tracąc niewinność na rzecz okropieństw wojny.

Ostatnie chwile braci

Ostatnie chwile spędzili w Bachmucie, prowadząc brutalne walki i przemieszczając się od jednego budynku do drugiego. „Nie można było tam spać. Byliśmy atakowani 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu” – mówi Ivan.

W pewnym momencie cała ich jednostka została uwięziona w budynku pozbawionym okien. Żeby móc utrzymać pozycję, musieli wykuwać w ścianach otwory na stanowiska strzeleckie. W pewnym momencie otrzymali rozkaz wycofania się. Jednak Iwan został trafiony podczas przeładowywania broni. „Pamiętam, że przeładowywałem; wyszedłem zza ściany i był błysk. Byłem sparaliżowany i upadłem”.

Przytomny Maksym szybko ruszył mu na ratunek, zaciągnął go z powrotem do budynku i zaczął udzielać pierwszej pomocy, jednocześnie wzywając oddział ratunkowy. Maksym zmuszony zrobić otwór w szyi Iwana, żeby ten nie uległ zakrztuszeniu się od rany zadanej w twarz.

Medycy, którzy pierwsi usłyszeli wezwanie, zginęli w drodze do braci, na kolejnych czekali dziewięć godzin. „Mój brat nie pozwolił mi umrzeć. Uratował mnie” mówi Iwan. Maksym jednak nie pojechał z bratem w bezpieczne miejsce. Zgłosił się na ochotnika, aby pozostać w Bachmucie i poprowadzić ich jednostkę.

Tydzień później został zabity przez rosyjskiego snajpera.

Poświęcenie w imię wolności

Pogrzeby na Ukrainie są częścią codziennego życia, tak samo, jak dźwięki syren alarmowych. Jednak pogrzeb Maksyma był inny. Całe miasto Tomakiwka przybyło, aby uczcić pamięć poległego i złożyć wyrazy szacunku. Niektórzy klękali, gdy przechodził kondukt pogrzebowy, inni ściskali kwiaty bądź ukraińską flagę. A ponurą muzykę uzupełniały szlochy zebranych.

Matka Iwana i Maksyma codziennie wyczekiwała wiadomości od synów z potwierdzeniem, że żyją. Często dochodziły do niej tylko krótkie uspokajające wiadomości: „Mamo, wszystko w porządku”. Aż do nadejścia tej ostatniej, najgorszej.

Jedynym co jej pozostało, jest młodszy syn, Iwan. Maksym mógł udać się w bezpieczne miejsce, by towarzyszyć bratu w rekonwalescencji, jednak tego nie uczynił i nie porzucił swoich młodszych i miej doświadczonych towarzyszy, za co zapłacił najwyższą cenę. Historia Maksyma to historia tysięcy mężczyzn codziennie umierających w obronie Ukrainy.

Rozumieliśmy, że możemy nie wrócić, ale to zaszczyt walczyć za Ukrainę. Dlatego w żaden sposób tego nie żałuję. Mój brat oddał życie za naszą wolność. Niestety wolność wiąże się z krwią. Iwan dla BBC