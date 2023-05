Droga do piekła w zasięgu Rosjan

Na nagraniu widać wjazd od wschodu wsi Krasne, znajdującej się niespełna 6 kilometrów na zachód od centrum Bachmutu. Internauci zidentyfikowali drogę jako T0504. Widoczne wraki wozów i czołgów to najprawdopodobniej straty ukraińskie, które dosięgła rosyjska artyleria, drony kamikadze czy grupy sabotażystów.

Zdjęcie Trasa, jaką poruszał się samochód z miejscem akcji nagrania / screen/Google Maps/Marcin jabłoński / materiał zewnętrzny

Obrazuje to, jak ważnym dla Rosjan celem są Ukraińcy, którzy przyjeżdżają do miasta np. z zaopatrzeniem. Nękanie tego typu linii transportu do Bachmutu jest jednym z priorytetów Rosjan. Szczególnie że Ukraińcy zostali mocno zepchnięci na zachodnie tereny miasta.

Bachmut. Maszynka do mielenia mięsa

Trudno uwierzyć, że nawet po zakończeniu wojny w Ukrainie, Bachmut wróci do życia. Po walkach trwających od sierpnia nawet duch nie skryje się w jego ruinach. Rosjanie zaciekle próbują zdobyć miasto, co wydaje się dla nich już sprawą wręcz osobistą. Ściągają do tego ciężki sprzęt jak artylerię rakietową TOS-1A, która wystrzeliwuje pociski termobaryczne, zabijające przez "wyssanie powietrza".