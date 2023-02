44-letni żołnierz (który podał jedynie swoje imię - Aleksandr) przebywał w więzieniu za kradzież drewna. Pewnego dnia do jego więzienia przyjechał Dmitrij Utkin o pseudonimie "Wagner", który zachęcił go do wstąpienia w szeregu najemników. Aleksandr zgodził się, gdyż obiecano mu pieniądze i skrócenie wyroku o trzy lata.



Już na początku okazało się, że nie będzie żadnego szkolenia, a wszyscy wagnerowcy od razu trafili na pierwszą linię frontu. Dostali rozkaz, aby szarżować na pozycje Ukraińców "tak daleko, jak tylko się da". Jako broń dostali jedynie karabin. 44-latek zrozumiał, że ten desperacki bieg w kierunku wroga ma na celu sprowokowanie Ukraińców do rozpoczęcia ostrzału i w ten sposób wykrycia ich pozycji dla rosyjskiej artylerii.



Nasi dowódcy zaprowadzili nas do piwnicy, podzielili na pięcioosobowe grupy i chociaż nie byliśmy przeszkoleni, kazali nam biec przed siebie tak daleko, jak się da. Usłyszeliśmy, że jeśli odmówimy wykonania rozkazu natarcia, to zostaniemy rozstrzelani Aleksandr, były żołnierz Grupy Wagnera dla dziennika "New York Times"

Aleksandr zrozumiał, że jedyną szansą na ocalenie życia jest dotarcie do Ukraińców i poddanie się. Oprócz niego udało się to tylko jeszcze jednemu żołnierzowi z Grupy Wagnera. - Wszyscy pozostali z mojego oddziału zginęli na tym polu. To była rzeź zaplanowana przez dowództwo - relacjonował były najemnik.