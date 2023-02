Ukraina ma tajną broń. Dzięki niej hamuje rosyjską ofensywę

Rosjanie prowadzą wzmożone ataki na wschodzie Ukrainy, w obwodach charkowskim, ługańskim i donieckim. Ich agresywny napór skutkuje ogromnymi stratami.

W sieci istnieje masa filmów, gdzie widać całe pola zniszczonego sprzętu Rosjan. Odpowiada za to ogromna niekompetencja dowódców, ale także rozłożenie ogromnych pól minowych przez Ukraińców.

Szybkie rozłożenie pól minowych mogło być możliwe dzięki specjalnej broni, czyli minom RAAM, które rozkłada się za pomocą wystrzału z artylerii.

Miny te są załadowane w formie artyleryjskiego pocisku 155 mm, które uwalniają się po uderzeniu w miękki grunt. Pozwala to na ciągłe zaminowywanie powierzchni.

Reklama