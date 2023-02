„Prawdziwy przyjaciel” – Dania przekazała Ukrainie wszystkie swoje haubice CAESAR

Wiktor Piech Militaria

Media donoszą, że Rosjanie przeszli do ofensywy na wschodzie Ukrainy, przez co nasz sąsiad potrzebuje jeszcze większego wsparcia militarnego niż do tej pory. Na bardzo dużą pomoc zdecydowała się Dnia, która przekazała już wszystkie swoje samobieżne haubice CAESAR.

Zdjęcie Dania przekazała Ukrainie haubice CAESAR / 123RF/PICSEL