UFO nad USA, Chinami i Urugwajem? Podejrzane niezidentyfikowane obiekty na niebie

Na koniec mamy jeszcze Chiny, bo lokalne władze morskie prowincji Shandong również zauważyły niezidentyfikowany obiekt latający w pobliżu nadmorskiego miasta Rizhao i przygotowują się do zestrzelenia go. W tym przypadku warto jednak zachować dużą ostrożność, bo jeśli założymy scenariusz, że wszystkie obiekty nad USA i Kanadą to chińskie jednostki szpiegowskie, takie informacje z Państwa Środka służyć mogą jedynie odwróceniu uwagi.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wpadłeś pod lód i co dalej? Młodzież ze Szwecji zna rozwiązanie AFP Reklama