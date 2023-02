Jak podkreśla Blue Origin, Blue Alchemist zapewnia więc dodatkowe korzyści, bo tlen, będący produktem ubocznym, może zostać wykorzystany do produkcji paliwa i podtrzymywania życia. Co równie ważne, proces oczyszcza także oddzielony krzem do ponad 99,999 proc., czyli poziomu wymaganego do stworzenia wydajnych ogniw słonecznych - typowe metody oczyszczania krzemu na Ziemi wykorzystują duże ilości toksycznych chemikaliów, podczas gdy tu w grę wchodzi tylko światło słoneczne.

Do tego produkty uboczne elektrolizy stopionego regolitu są wykorzystywane do wytwarzania szkieł nakrywkowych, które chronią panele przed nieprzyjaznym środowiskiem księżycowym, zapewniając im czas życia przekraczający dekadę. Wygląda więc na to, że wielomiesięczne prace zakończyły się sukcesem, choć na ostateczny test w prawdziwych warunkach księżycowych jeszcze poczekamy.

Jak jednak podkreśla Blue Origin, ponieważ technologia wytwarza ogniwa słoneczne o zerowej emisji dwutlenku węgla, bez wody i bez toksycznych składników lub innych chemikaliów, ma też duży potencjał zastosowań na Ziemi, więc to może tu sprawdzimy ją w pierwszej kolejności.