Drony Reaper już w Polsce. Co potrafi nowe uzbrojenie armii?

Wprowadzenie dronów MQ-9A Reaper to rozwiązanie przejściowe, zanim Polska nie zdobędzie nowocześniejszych dronów jak MQ-9B Reaper tego samego producenta.

MQ-9A Reaper. Co potrafi nowy dron polskiej armii?

MQ-9A Reaper to dron MALE (Medium Altitude Long Endurance), czyli mogący operować przez dłuższy czas na średnim pułapie. Jak podaje producent, mowa tu o aż 24 godzinach lotu na wysokości 15 kilometrów.

Zdjęcie MQ-9A Reaper wszedł do służby w 2001 roku, jako rozwinięcie drona MQ-1 Predator. Od tamtej pory służy w armii USA, Wielkiej Brytanii, Włoch, Francji, Hiszpanii a od teraz także Polski / General Atomics / materiały prasowe

To, co przykuwa uwagę to jego rozmiary. MQ-9A Reaper przypomina mały samolot, mając rozpiętość aż 20 metrów. Jego rozmiar pozwala mu na zabranie naprawdę sporego ładunku o masie 1360 kilogramów. Jest to mu niezwykle potrzebne w czasie misji.

Reaper charakteryzuje się bowiem ogromną elastycznością operacyjną, mogąc wykonywać różne zadania. Podstawowo służy jako maszyna rekonesansu, używając do tego swoich i doczepionych systemów elektronicznych jak radar Lynx II, sensory czy projektory laserowe. Jednak MQ-9A Reaper może być także wyposażony w broń jak pociski kierowane powietrze-ziemia AGM-114 Hellfire czy sterowane laserowo bomby GBU-12. Niemniej polski Reaper nie będzie służył do walki.

Zdjęcie MQ-9A Reaper określany jest głównie jako pojazd ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance), który może skutecznie zbierać dane wywiadowcze / General Atomics / materiały prasowe

Obok tego dron mimo swojej wielkości i masy jest w stanie rozwinąć prędkość 460-480 km\h. To dzięki turbośmigłowemu silnikowi Honeywell TPE331-10 o mocy ponad 900 koni mechanicznych. General Atomics zadbał o zwiększenie osiągów na niskich wysokościach dzięki zintegrowaniu silnika z systemem Digital Electronic Engine Control (DEEC), który znacząco poprawia osiągi i wydajność paliwową.

Zdjęcie Polska ubiegała się o Reapery już po agresji Rosji na Ukrainę. Wejście ich na uzbrojenie naszej armii pozwoli na skuteczne patrolowanie najbardziej newralgicznych punktów na granicy / Defense Visual Information Distribution Service / domena publiczna