To nie Switchblade 300, to Sina

Po wystrzeleniu dron rozkłada skrzydła i podąża ustaloną ścieżką w stronę wyznaczonego celu, a dzięki komendom operatora może skutecznie lokalizować i eliminować cele na polu walki. Dron ma napęd elektryczny, a jego głowica bojowa może ważyć od 300 do 1000 gramów.



Jeśli chodzi o pozostałą specyfikację, to jest ona nieznana, ale jeśli mamy do czynienia z wiernym klonem Switchblade 300, to Sina są bezzałogowymi statkami powietrznymi niezwykle trudnymi do wykrycia ze względu na niski sygnał akustyczny, termiczny i wizualny, a do tego mogą utrzymywać się w powietrzu do 40 minut, przebywając w tym czasie ponad 80 km i działać zarówno w dzień, jak i w nocy.

Podobnie jak jego amerykański odpowiednik, system Sina to kompaktowa precyzyjnie naprowadzana amunicja krążąca o lekkiej konstrukcji, umożliwiająca szybkie rozmieszczenie poprzez wystrzelenie z platform lądowych, morskich lub mobilnych, oferując dużą elastyczność misji.

Warto też podkreślić, że Amerykanie dysponują również większą wersją systemu, czyli Switchblade 600, służącą do niszczenia czołgów i innych pojazdów opancerzonych (Switchblade 300 służy głównie do ataków na piechotę), więc śmiało można zakładać, że Iran w najbliższej przyszłości zaprezentuje i taki wariant Sina.