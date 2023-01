Spis treści: 01 iOS czy Android. Który system operacyjny jest lepszy?

iOS czy Android. Który system operacyjny jest lepszy?

Urządzenia z systemem iOS oraz Android to jedyne dostępne oprogramowania dla smartfonów na rynku. Dużą przewagę w tym segmencie ma charakterystyczny zielony robocik wypuszczony na rynek przez Google. Wynika to przede wszystkim z faktu, że Android dostępny jest dla wielu różnych producentów telefonów m.in. Samsung, Xiaomi, Oppo czy Vivo. iOS znajdziemy tylko i wyłącznie na urządzeniach Apple, a w kontekście smartfonów — jedynie na iPhone’ach.

Taki odizolowany system zapewnia firmie z Cupertino niezwykle ścisłą kontrolę nad tym, jak oprogramowanie i sprzęt współpracują ze sobą. Ulepszanie softu czy też odpowiednie interwały aktualizacji to ogromny pozytyw na korzyść iOS. W tym miejscu należy dodać wsparcie dla starszych modeli, które przez długi czas otrzymują możliwość aktualizacji systemu do najnowszej wersji. 12 września 2022 roku Apple wypuścił na rynek swoje najnowsze oprogramowanie — iOS 16. Zgodność z najnowszą wersją softu otrzymało wiele model, a najstarszym z nich jest iPhone 8, którego premiera miała miejsce w trzecim kwartale 2017 roku, a więc ponad pięć lat temu.

W przypadku urządzeń z Androidem sytuacja wygląda zgoła inaczej. Przede wszystkim nie wszystkie starsze urządzenia dostają aktualizację oprogramowania, a dodatkowo te, które są objęte pakietem zmian, stosunkowo rzadko są aktualizowane do najnowszych standardów.

Porównując najnowsze modele Apple, do produktów z systemem Android, należy wziąć pod uwagę flagowe propozycje producentów, przede wszystkim Samsunga. W takim przypadku porównywanie funkcji i możliwości ma sens, jednak cena najlepszych modeli południowokoreańskiej firmy jest zbliżona do iPhone’ów.

Zwycięzca: iOS (przede wszystkim ze względu na długie wsparcie swoich modeli)

Wybór aplikacji: iOS czy Android?

Oba systemy posiadają swoje własne sklepy z aplikacjami. W przypadku iOS jest to App Store, a u Androida — Google Play. Suche liczby świadczą na korzyść Androida, gdyż na Google Play można znaleźć prawie 3 miliony aplikacji, a w App Store “jedynie" niecałe 2 miliony. Jednak czy ilość oznacza jakość?

Przede wszystkim Apple posiada znacznie wyższe standardy dotyczące umieszczania oprogramowania na App Store, jednak większa kontrola udostępnianych aplikacji sprawia, że użytkownicy iPhone’ów mogą czuć się bezpiecznie, pobierając programy ze sklepu, a sytuacje, gdy ponad 1 000 000 razy pobrano fałszywą wersję WhatsApp, zanim zniknęła z Google Play, się nie zdarzają.

Na jakość oprogramowania na Androida wpływa przede wszystkim ilość urządzeń z tym systemem. Duża liczba smartfonów (a także tabletów) w połączeniu z wieloma wersjami Androida wykorzystywanymi przez użytkowników sprawia, że tworzenie aplikacji na ten system jest po prostu drogie. Do tego należy dołączyć nacisk firmy na bezpłatne aplikacje i efekt jest taki, że jakość programów na iOS jest o wiele większa niż na Androida.

Zwycięzca: iOS

Granie na smartfonie. Niech pierwszy rzuci kamieniem, kto nie gra na telefonie!

Rynek gier mobilnych w 2022 roku był wart więcej niż ten gier komputerowych i konsolowych razem wzięte. A jego wartość szacuje się na blisko 100 miliardów dolarów, podczas gdy światowy segment gier konsolowych był wart ponad 50 mld dolarów, a komputerowych — ponad 36 mld dolarów. Jakie system lepiej wybrać do gier na smartfonie — iOS czy Android?

Dominującym graczem na rynku gier mobilnych jest iOS. Działający na tym systemie iPhone oraz iPod touch oferują tysiące gier, w które grają miliony graczy. Nie byłoby tak imponującego wyniku bez odpowiednich podstaw sprzętowych. Tu ponownie okazuje się, że ścisła Integracja sprzętu i oprogramowania wychodzi Apple na duży plus, a gry na urządzeniach z logo nadgryzionego jabłka działają szybciej niż niektóre laptopy.

Dużym utrudnieniem dla programistów gier mobilnych na Androida jest taka sama sytuacja, co w przypadku aplikacji, czyli oczekiwanie twórców systemu, by gry na niego wydawane były darmowe. W połączeniu z drogim opracowywaniem gier na Androida oraz problemami z tego wynikającymi niektóre firmy całkowicie przestały tworzyć gry dedykowane temu softowi.

Zwycięzca: iOS

Zdjęcie iOS czy Android. Który system jest bezpieczniejszy? / 123RF/PICSEL

Prywatność i bezpieczeństwo — zwycięzca może być tylko jeden

W kwestii bezpieczeństwa oba systemy grają w innej lidze. Posługując się terminologią sportową iOS to ekstraklasa, a Android co najwyżej III liga. Powyższe twierdzenie potwierdza... szef zespołu Google Android, który powiedział “nie możemy zagwarantować, że Android został zaprojektowany tak, by był bezpieczny".

W jednym z badań dotyczących złośliwego oprogramowania aż 97% przypadków infekcji dotyczyło właśnie Androida, a w iOS wykryto całe 0% malware’ów.

Oczywiście iOS nie jest odporny na wszelkie zagrożenia, jednak jest o wiele mniej prawdopodobne, że zostanie celem ataku. Warto przypomnieć, że Apple informuje użytkowników iPhone’ów o inwigilowaniu ich smartfonów przez system Pegasus, a po aresztowaniu Romana Giertycha w październiku 2020 roku Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz prokuratura nie mogły złamać zabezpieczeń w jego iPhone’nie.

Po ujawnieniu informacji o inwigilowaniu urządzeń z systemem iOS przez system Pegasus Apple ogłosiło, że wprowadzi do oprogramowania odpowiednie zmiany, a także pozwie firmę NSO Group — twórcę systemu szpiegującego.

Podobnie jak w przypadku bezpieczeństwa wygląda kwestia prywatności. Gromadzenie danych użytkowników, a następnie sprzedawanie ich reklamodawcom, to podstawa modelu biznesowego Google. Jednym z narzędzi do jego osiągnięcia jest właśnie Android. W przypadku Apple nie ma takiej potrzeby, gdyż pozyskiwanie danych osobowych w celu sprzedaży ich reklamodawcą nie jest potrzebna firmie do zarabiania pieniędzy. Dodatkowo dane osobowe oraz prywatne coraz częściej przechowywane są na iPhone’nie i nie opuszczają urządzenia w celu trafienia do chmury.

Zwycięzca: iOS

Cena na rynku wtórnym. Odsprzedaż starego smartfonu, z którym systemem jest bardziej opłacalna?

Częstotliwość wydawania nowych smartfonów sprawia, że rynek wtórny jest całkiem szeroki. Smartfony, z którym systemem lepiej trzymają cenę — iOS czy Android?

Coroczna premiera iPhone’ów czy flagowych smartfonów Samsunga sprawia, że do sprzedaży trafia wiele używanych produktów w bardzo dobrym stanie. Wiadomo, że każdy chce odzyskać jak najwięcej pieniędzy, które zapłacił za swój sprzęt. Dla osób, które kładą duży nacisk na utratę wartości, lepszym wyborem będzie iPhone.

W badaniu SellCell za 2022 rok ukazano, że iPhone 13 Pro Max 128 GB stracił 39,9% swojej początkowej wartości od czasu premiery we wrześniu 2021. Flagowy produkt Samsunga, model Galaxy S22 Ultra 5G 128 GB, stracił 58,2% ceny od czasu premiery. Warto jednak przypomnieć, że jego premiera miała miejsce pięć miesięcy później, niż iPhone’a, bo w lutym 2022 roku.

Na podstawie danych Statista w 2021 roku największą utratę wartości, która wynosiła ponad 80%, zanotowały telefony z Androidem takie jak LG V60 Thinq (82.8%), Motorola One 5G (83.8%), LG Velvet 5G (84.1%), Motorola RAZR (85.3%) czy Motorola One Hyper (85.7%).

Zwycięzca: iOS

Sztuczna inteligencja: Asystent Google czy Siri? Walkower

Interfejsy głosowe oparte na sztucznej inteligencji to kolejny element, który jest znakiem czasów i odróżnia klasyczne telefony od smartfonów. Android oferuje w tym elemencie Asystenta Google, a iOS popularną Siri. Kto wygrywa ten pojedynek? Powiedzieć, że punkt dla Androida to jak nie powiedzieć nic. Asystent Google miażdży w tym momencie Siri.

Inteligentny asystent Androida jest potężny. Co prawda wykorzystuje informacje, jakie Google uzyskuje o użytkowniku, ale w zamian za to znacznie ułatwia życie. Najlepszym przykładem na działanie Asystenta Google jest spotkanie zapisane w kalendarzu np. o godzinie 17:30, a także wpisane jego miejsce. Jeśli sztuczna inteligencja uzna, że natężenie ruchu znacznie przekracza standardowe korki, powiadomi użytkownika, że może warto wyjechać wcześniej.

Siri została stworzona jako odpowiedź Apple na Asystenta Google. Sztuczna inteligencja na iOS jest poprawiana z każdą nową wersją systemu, ale nadal ogranicza się do prostych komunikatów, a zaawansowane funkcjonalności sztucznej inteligencji nie są w niej dostępne. Argumentem przesądzającym o wygranej Asystenta Google jest brak możliwości komunikacji z Siri w języku polskim.

Zwycięzca: Android

Zdjęcie iOS czy Android. Który system oferuje użytkownikom lepsze gry? / 123RF/PICSEL

Kompatybilność z innymi urządzeniami

Już dawno użytkownicy przestali używać jedynie smartfonów. Z dostępnych na rynku urządzeń takich jak smartwatche, tablety czy słuchawki bezprzewodowe bardzo chętnie korzysta wielu klientów. Który system oferuje lepszą kompatybilność z innymi sprzętami?

Przede wszystkim należy odróżnić kompatybilność z innymi urządzeniami marki Apple oraz resztą. W tym pierwszym przypadku iOS nie ma sobie równych, a łączenie iPhone’a z iWatchem, iPadem, AirPodsami czy MacBookiem jest bezproblemowe, a wręcz niezauważalne.

W przypadku Androida warto nadmienić, że urządzenia produkowane przez różne firmy, mogą mieć problem z kompatybilnością ze smartfonem, co może utrudniać codzienne działanie na sprzętach.

Zwycięzca: iOS

Bateria i ładowanie

W kwestii żywotności baterii podstawowym aspektem technicznym jest jej pojemność, która jednak może znacznie różnić się w zależności od modelu telefonu. Z tego względu znacznie ważniejsza jest optymalizacja systemu, by przedłużyć żywotność pracy smartfona.

W przypadku smartfonów z systemem Android sprawa jest bardziej skomplikowana ze względu na różnorodność specyfikacji czy funkcji oferowanych przez producentów. Wiadomo, że urządzenia z 7-calowymi wyświetlaczami będą zużywały szybciej baterię niż te posiadające 5-calowe ekrany.

Osoby, które na pierwszym miejscu stawiają długość pracy smartfona na jednym naładowaniu baterii, powinny skupić swoją uwagę na urządzeniach z Androidem. Mnogość modeli sprawia, że bez problemu można dopasować odpowiedni sprzęt do swoich potrzeb, który wytrzyma dłużej niż iPhone.

Dla zwolenników Apple dobrą informacją powinien być fakt, że w porównaniu z wcześniejszymi modelami, nowsze urządzenia coraz bardziej wydłużają czas pracy na baterii. Chociaż standardem jest jego obniżenie w czasie wprowadzania nowego systemu operacyjnego, a następnie optymalizacja podczas aktualizacji.

Podczas analizy pracy na baterii warto również zwrócić uwagę na sposób ładowania smartfona. W urządzeniach z systemem iOS znajdziemy złącza Lightning, które są znacznie mniej popularne. W przypadku telefonów z systemem Android, szczególnie nowszych modeli, większość posiada USB Type-C, które od jesieni 2024 roku będzie wspólnym portem dla wszystkich telefonów komórkowych sprzedawanych w Unii Europejskiej.

Zwycięzca: Android

GPS — z kim lepiej dojedziesz?

Korzystanie z map i nawigacji to coraz częściej wybierane funkcjonalności przez użytkowników smartfonów. Oba systemy mają na tym polu swoich zawodników. Android oferuje Google Maps, a iOS aplikację Maps.

W pierwszych wersjach oferowane przez Apple Maps miały kilka problemów, a ich funkcjonalność była znacznie wyższa w Stanach Zjednoczonych niż w Europie. Z każdą aktualizacją Maps stają się jednak lepsze i dla wielu użytkowników iOS jest to dobra alternatywa dla Google Maps.

Google Maps zwykle są zainstalowane na każdym smartfonie z systemem Android. Ich popularność oraz bezproblemowe działanie sprawia, że uchodzą za najlepszą aplikację z mapami i nawigacją na rynku. Warto nadmienić, że Google Maps dostępne są również w App Store.

Zwycięzca: Android

And the Oscar goes to…

Zwycięzcą w naszym rankingu został system iOS, który przede wszystkim wyprzedził konkurenta na polu bezpieczeństwa, wyboru aplikacji oraz kompatybilności z innymi urządzeniami.

Dużym minusem iPhone’ów jest ich cena, która w porównaniu do budżetowych modeli z Androidem jest znacznie wyższa. Za smartfonami z Androidem przemawia przede wszystkim szeroki wybór modeli, jednak dużym minusem są w tym przypadku kwestie bezpieczeństwa.

