Spis treści: 01 Dopasuj pozycję do źródła światła

02 Używaj linii pomocniczych w telefonie

03 Wykorzystuj wszystkie możliwości telefonu

04 Pamiętaj o odpowiedniej stabilizacji

05 Sprawdź stan techniczny i ustawienia Twojego telefonu

06 Obudź swoją ukrytą kreatywność

07 Wykorzystaj możliwości, jakie daje edycja zdjęć

Dopasuj pozycję do źródła światła

Światło jest jednym z najważniejszych czynników na każdym zdjęciu. Gdy możesz wykorzystać naturalne oświetlenie, nie musisz korzystać z wbudowanej lampy błyskowej, co pozytywnie wpłynie na jakość twojej fotografii.

Ustaw obiekty tak, aby były dobrze oświetlone od przodu i nie były zarysowane przez silne światło z tyłu. Oczywiście nie zawsze jest to możliwe w przypadku szybkich strzałów, ale jeśli masz chwilę czasu, podziałaj z naturalną jasnością.

Używaj linii pomocniczych w telefonie

Korzystanie ze sztucznego światła generowanego przez lampę błyskową również może działać, ale trzeba zachować większą ostrożność. Na przykład w nocnej scenie poproś znajomych, aby stali jak najbliżej sztucznego światła. Jeśli jest to niemożliwe, upewnij się, że ich twarze są dobrze oświetlone. Użycie lampy błyskowej może pomóc, ale jeśli masz czas, spróbuj jednego zdjęcia z lampą błyskową i jednego bez, żeby zobaczyć różnicę.

Jednym z najłatwiejszych i najlepszych sposobów ulepszania zdjęć mobilnych, jest włączenie linii siatki aparatu. Na ekranie masz wtedy szereg linii, które są oparte na "zasadzie trzech części" - kompozycji fotograficznej, która mówi, że obraz powinien być podzielony na trzy części, zarówno w poziomie, jak i w pionie (w sumie dziewięć części).

Zgodnie z tą teorią, jeśli umieścisz interesujące miejsca na skrzyżowaniach lub wzdłuż linii, Twoje zdjęcie będzie bardziej zrównoważone i umożliwi naturalną ekspozycję obiektu.

Wykorzystuj wszystkie możliwości telefonu

Poświęć trochę czasu, aby dowiedzieć się dokładnie, do czego zdolny jest aparat w smartfonie. Przeanalizuj tryb automatyczny. Zobacz, jak ustawia ostrość i ekspozycję na światło, zwykle robi się to, dotykając ekranu w miejscu, w którym chcesz umieścić punkt ostrości, ale dobrze jest to sprawdzić.

Czy Twój smartfon ma ustawienia ręczne? Jeśli tak, poznaj je. Niektóre aparaty umożliwiają korzystanie z bardziej zaawansowanych ustawień, takich jak balans bieli i czas otwarcia migawki. Mogą one pomóc w robieniu jeszcze lepszych zdjęć, jeśli wiesz, jak z nich korzystać.

Pamiętaj o odpowiedniej stabilizacji

Jeśli Twoje ujęcia wyglądają nierówno lub są rozmazane, powinieneś rozważyć zakup najbardziej przydatnego narzędzia fotografa. Stabilna ręka jest zawsze lepsza niż drżąca, ale żadna z tych opcji nie może dorównać statywowi.

Kieszonkowe statywy są idealne do fotografowania smartfonami i często są niezależne od urządzenia, co oznacza, że można ich używać z prawie każdym telefonem. Możesz nawet kupić etui na smartfony z wbudowanymi gwintami montażowymi, aby przymocować je do bardziej profesjonalnych statywów. Jeśli lubisz robić zdjęcia lub wideo "z ręki", rozważ zakup gimbala, który zapewnia perfekcyjną stabilizację oraz pozwala na łatwiejsze przemieszczanie się podczas robienia zdjęć.

Sprawdź stan techniczny i ustawienia Twojego telefonu

Wyczyść obiektyw. Z biegiem czasu obiektyw aparatu może zbierać kłaczki i tworzyć rozmazany obraz. Wystarczy go dobrze wytrzeć czystą szmatką.

Ustaw telefon na najwyższą jakość i rozdzielczość. Może się okazać, że zrobisz tak dobre zdjęcie, że zechcesz go wydrukować. Jeśli rozdzielczość będzie niska, wtedy nic z tego.

Wyłącz ramki do zdjęć. Świetne ujęcie może zostać zepsute przez tandetną ramkę lub tło. Jeśli naprawdę musisz mieć te elementy, dodaj je po zrobieniu zdjęcia.

Wyłącz wszystkie inne efekty. Należą do nich czarno-białe, sepia, odwrócone kolory itp. Nie są one tak tandetne, jak ramki i mają swoje zastosowanie, jednak te elementy także lepiej dodać na etapie edycji zdjęcia, niż od razu z poziomu aparatu w telefonie.

Może się na przykład okazać, że kiedy oglądasz swoje zdjęcie na dużym ekranie (np. telewizorze), kolory w Twojej fotografii są zbyt dobre, by je stracić na rzecz czarno-białych.

Ustaw balans bieli, jeśli Twój telefon go obsługuje. Ludzkie oko zwykle dostosowuje się do oświetlenia, więc biel wydaje się biała w każdym świetle. Jednak aparat zauważy, że dany obiekt jest bardziej czerwony niż w normalnym żarowym oświetleniu domowym. Lepsze telefony dają możliwość dostosowania aparatu do tego. Jeśli masz taką opcję, skorzystaj z niej. Jeśli nie masz pewności, jakiego ustawienia użyć, poeksperymentuj.

Obudź swoją ukrytą kreatywność

Robienie zdjęć pod różnymi kątami, może zaowocować jednymi z najbardziej zapadających w pamięć fotografiami. Chodzi o patrzenie z innej perspektywy, a zrobienie tego będzie wymagało pewnej kreatywności.

Pomyśl o widoku z lotu ptaka/z góry - aby uchwycić to ujęcie, należałoby ustawić się nad obiektem. W tym celu możesz spróbować robić zdjęcia z drabin, a nawet dachów.

A może odwrócenie ujęcia lotu z lotu ptaka? Aby uchwycić taki kadr, musisz położyć się na plecach.

Pomyśl o perspektywie dziecka lub psa. Żeby wykonać taką fotografię, najlepiej przykucnąć lub położyć się na ziemi.

Przetestuj różne możliwości, naucz się dobierać perspektywę do celu zdjęcia i poznaj Twój ulubiony sposób wykonywania fotografii.

Wykorzystaj możliwości, jakie daje edycja zdjęć

Twój telefon jest potężnym komputerem, który może dokonywać podstawowych korekt obrazu tak samo, jak wysokiej klasy laptop z programem Photoshop. Możesz jednak edytować ujęcia w telefonie bez tak dużej wiedzy. Możesz pobrać aplikację do edycji lub skorzystać ze wbudowanej w telefon.

Aplikacja Aparat na iPhone'a oferuje mnóstwo opcji edycji. Warto, aby właściciele iPhone'a włączyli format High Efficiency (HEIF) [Ustawienia > Aparat > Formaty]. Zapisuje on obrazy o większej głębi kolorów niż JPG, aby uzyskać lepiej wyglądające zmiany. Jeśli masz zaawansowaną wiedzę na temat migawki, możesz robić zdjęcia w trybie Raw. Jest to opcja dostępna w wielu smartfonach i idealnie sprawdza się do późniejszej edycji.

