Badania prowadzone były na wyspie Hawaiʻi, największej z archipelagu, przez międzyuczelniany zespół naukowców z udziałem naukowców NASA. Przebadano i zsekwencjonowano RNA z 70 pobranych próbek, co pozwoliło to na stworzenie przybliżonej mapy gatunków bakterii, które tam żyją.

Niegościnne miejsce

Ze względu na ekstremalne warunki z wysoką temperaturą i toksycznymi związkami chemicznymi zespół badaczy spodziewał się, że znajdzie niewielką ilość bakterii. Ku ich zaskoczeniu, mające nawet 500 lat otwory wręcz obfitują w różnorodne ich kolonie. Oprócz tego mikroorganizmy charakteryzowały się bardziej złożonymi interakcjami od tych funkcjonujących w przyjaźniejszych warunkach.

- To prowadzi do pytania, czy ekstremalne środowiska pomagają tworzyć bardziej interaktywne społeczności drobnoustrojów, w których mikroorganizmy są bardziej od siebie zależne? A jeśli tak, to co takiego w ekstremalnych środowiskach pomaga to stworzyć? - powiedziała autorka badania Rebecca Prescott, badaczka z NASA Johnson Space Center i University of Hawaii.

Szczególny gatunek

Uwagę naukowców zwróciła w szczególności bakteria o nazwie Chloroflexi, gdyż była powszechna w różnych miejscach i wydawała się wchodzić w interakcje z wieloma innymi bakteriami. Być może jest przykładem mikroorganizmu istotnego dla struktury i funkcjonowania innych kolonii bakterii.

- Chloroflexi to niezwykle zróżnicowana grupa bakterii, pełniąca wiele różnych ról w wielu różnych środowiskach, ale nie są one dobrze zbadane, więc nie wiemy, co robią w tych społecznościach. Niektórzy naukowcy nazywają takie grupy "drobnoustrojową ciemną materią" - niewidzialnymi lub niezbadanymi mikroorganizmami w przyrodzie - wyjaśnia Rebecca Prescott

Jakie jest znaczenie odkrycia?

Badania wykonywane przez naukowców mogą dać ogólny obraz świata bakterii w danym miejscu, ale nie dostarczają szczegółowych informacji na temat zróżnicowania gatunków, czy ról, jakie pełnią w otoczeniu. Potrzebne są dalsze, bardziej szczegółowe badania, które odpowiedzą na dodatkowe pytania.

Badania mogą mieć znaczenie w zrozumieniu rozwoju życia na Ziemi, a być może i na innych planetach jak na przykład Mars.\

Źródło: Prescott RD, Zamkovaya T, Donachie SP, Northup DE, Medley JJ, Monsalve N, Saw JH, Decho AW, Chain PSG and Boston PJ (2022) Islands Within Islands: Bacterial Phylogenetic Structure and Consortia in Hawaiian Lava Caves and Fumaroles. Front. Microbiol. 13:934708. doi: 10.3389/fmicb.2022.934708