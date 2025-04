Czy dziewczynki maskują autyzm lepiej niż chłopcy? Odkryj prawdę

Badania pokazują, że autyzm jest częściej diagnozowany u chłopców, ale jest to częściowo błędne przekonanie. Dziewczęta często maskują swoje symptomy, co prowadzi do opóźnień w diagnozie i braku wsparcia. Kluczowe jest wprowadzenie bardziej zbalansowanych narzędzi diagnostycznych, które uwzględnią specyficzne objawy występujące u dziewcząt, aby umożliwić im uzyskanie właściwej pomocy w młodszym wieku.