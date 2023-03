Sonda Juno została wystrzelona 5 sierpnia 2011 roku przez rakietę nośną Atlas V z nadzieją, że lepsze zrozumienie pochodzenia i ewolucji Jowisza poprawi naszą wiedzę na temat fundamentalnych procesów formowania i wczesnej ewolucji Układu Słonecznego. Po prawie pięciu długich latach lotu zdołała wejść na orbitę polarną wokół Jowisza i od tego czasu dostarcza nam kolejnych ciekawych informacji - na tyle ciekawych, że NASA zdecydowała się przedłużyć misję, która miała zostać zakończona w 2021 roku, o kolejne 4 lata.

Jeszcze nie byliśmy tak blisko Io. Zdjęcia robią wrażenie

I całe szczęście, bo 1 marca tego roku przeleciała obok Io - najbardziej wewnętrznego i trzeciego co do wielkości z czterech księżyców galileuszowych Jowisza (planeta ma łącznie co najmniej 92 księżyce!), zbliżając się do niego na odległość 51 500 km. W efekcie powstały zdjęcia prezentujące najlepszy i najbliższy widok tego najbardziej wulkanicznego księżyca w naszym Układzie Słonecznym od czasu przelotu misji New Horizons w 2006 roku (w drodze do Plutona).



Zmiany na powierzchni są dość subtelne, ale są co najmniej dwie. Pierwsza to niewielki przepływ ze wschodniego krańca East Girru. To wulkaniczne gorące miejsce po raz pierwszy zaobserwowane przez New Horizons w trakcie miniwybuchu (...) Drugi to zaczerwienienie Chors Patera. Czerwonawa materia na Io wskazuje na obecność S3-S4, krótkołańcuchowej siarki, która musi być regularnie odświeżana w wyniku aktywnego wulkanizmu w wysokiej temperaturze komentuje Jason Perry, ekspert współpracujący z zespołami Cassini, Galileo i HiRISE.