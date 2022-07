Czyste niebo przyczynia się do globalnego ocieplenia? Paradoksalne odkrycie naukowców

Klimatolog Johannes Quaas, główny autor badania twierdzi, że w tym samym czasie emisja dwutlenku węgla zwiększyła się o 15 do 50%, co miało znaczny wpływ na globalne ocieplenie.

Niektóre zanieczyszczenie, o ciemnym kolorze, pochłaniają energię ze słońca. Jasne zanieczyszczenia, jak siarczany i azotany mają działanie chłodzące.

Badania dzięki wykorzystaniu satelitów

W badaniach wykorzystano dwa satelity NASA - Terra i Aqua. Mierzą one promieniowanie przedostające się do powierzchni Ziemi oraz odbite od niej. Dzięki obserwacji w podczerwieni badacze mogli śledzić ciepło uwięzione przez gazy cieplarniane. Jeden z instrumentów obserwacyjnych zanotował spadek światła odbitego. Według Venkatachalam Ramaswamy, dyrektor Laboratorium Geofizyki Dynamiki Płynów Narodowej Administracji Oceanicznej i Atmosferycznej sugeruje, że winny jest spadek ilości aerozoli i ciężko znaleźć inne wytłumaczenie.

Aerozole nie tylko mogą same odbijać promieniowanie słoneczne, ale same są jądrami kondensacji, tj. cząsteczkami wokół których zbiera się woda tworząca następnie chmury. Zespół Johannesa Quaasa zaobserwował wyraźny spadek ilości chmur na tych samych obszarach, gdzie zmniejszyła się ilość aerozoli.

Czy to oznacza, że emisja zanieczyszczeń jest korzystna?

Oczywiście nie ma wątpliwości, że potrzebujemy czystego powietrza i co do tego nie ma wątpliwości. Konieczna jest redukcja gazów cieplarnianych, co podkreśla Jan Cermak, naukowiec zajmujący się teledetekcją w Instytucie Technologii w Karlsruhe.

Jan Hansen, emerytowany klimatolog NASA uważa, że na razie nie ma większej nadziei na szybką redukcję emisji gazów cieplarnianych. I choć to kontrowersyjne rozwiązanie, być może trzeba będzie wykorzystać metody geoinżynierii i celowo wprowadzić cząstki siarczanu do atmosfery aby stworzyć swego rodzaju odblaskową mgłę. Nie jest to docelowe rozwiązanie, a jedynie tymczasowe środki naprawcze.