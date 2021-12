Naukowcy z University of Florida Health we wstępnych testach wykazały skuteczność dwóch związków dostępnych bez recepty jako inhibitorów replikacji SARS-CoV-2. Mowa o difenhydraminie, popularnym leku przeciwalergicznym oraz laktoferynie, białku występującym w krowim i ludzkim mleku. Podczas testów na małpich i ludzkich komórkach płuc wykazano, że substancje te hamują replikację wirusa SARS-CoV-2.

- Dowiedzieliśmy się, dlaczego niektóre leki są aktywne wobec wirusa, który powoduje COVID-19. Następnie znaleźliśmy kombinację przeciwwirusową, która może być skuteczna, ekonomiczna i ma długą historię bezpieczeństwa" - powiedział prof. David A. Ostrov, immunolog z UF College of Medicine.



Coraz bliżej skutecznej terapii na COVID-19

Wcześniejsze badania zespołu Ostrova wykazały, że difenhydramina jest potencjalnie skuteczna przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Prof. Ostrov wpadł na pomysł, by połączyć ją z laktoferyną, która też wykazuje działanie przeciwwirusowe. W testach laboratoryjnych na małpich i ludzkich komórkach, kombinacja ta okazała się szczególnie silna. Każdy ze związków indywidualnie hamował replikację wirusa SARS-CoV-2 o 30 proc., razem redukowały ją aż o 99 proc.



Jest to pierwszy krok w stronę opracowania preparatu, który mógłby być stosowany w celu przyspieszenia rekonwalescencji pacjentów z COVID-19. Naukowcy skupili się na białkach znanych jako receptory sigma. Wykazano, że po wtargnięciu do organizmu, SARS-CoV-2 "porywa" maszynerię odpowiedzi na stres, w tym wspomniane receptory sigma i zmienia je w taki sposób, by pomagały w jego replikacji. Zakłócenie tego procesu wydaje się być kluczowe do walki z koronawirusem.



- Znamy teraz szczegółowy mechanizm, jak niektóre leki hamują infekcję SARS-CoV-2 - powiedział prof. Ostrov.



Kandydat na lek wiążący się z receptorem sigma oraz kombinacja leków dostępnych bez recepty (jak difenhydramina i laktoferyna) mogą potencjalnie hamować infekcję SARS-CoV-2 i skracać czas powrotu do pełnej sprawności po COVID-19. Chociaż brzmi to optymistycznie, droga do opracowania skutecznej terapii na COVID-19 jest jeszcze daleka. Lekarze przestrzegają przed samodzielnym zażywaniem difenhydraminy i laktoferyny, a to dlatego, że preparaty użyte do badań różnią się nieco od tych, które są dostępne w aptekach.