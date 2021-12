Analizując próbki krwi osób, które otrzymały dwie dawki szczepionek AstraZeneca/Oxford lub Pfizer/BioNTech, wykazano znaczny spadek przeciwciał neutralizujących wobec wariantu Omikron (w porównaniu do wariantu Delta). Wyniki opublikowane na serwerze pre-printów MedRxiv wskazują, że nowo wykształcony wariant faktycznie może wywołać kolejną falę pandemii.

Trzecia dawka szczepionki a Omikron

Naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego sprawdziły tzw. miano neutralizujące, czyli miarę odpowiedzi przeciwciał wytworzonych w reakcji na wirusa. Źle z wariantem Omikron radziły sobie dwie dawki szczepionki AstraZeneca - badanie wykazało, że miana neutralizujące spadły poniżej wykrywalnych progów we wszystkich próbkach poza jedną. Niewiele lepiej było ze szczepionką Pfizer - naukowcy zaobserwowali średnio 30-krotny spadek miana neutralizującego w przypadku dwóch dawek szczepionki w porównaniu z wcześniejszymi wariantami wirusa.



Nie oznacza to bynajmniej, że szczepionki Pfizer i AstraZeneca są nieskuteczne w zapobieganiu ciężkiej postaci COVID-19 i zmniejszaniu ryzyka hospitalizacji. Reakcje przeciwciał to tylko jeden z elementów odpornościowej układanki - odgrywają ważną rolę w początkach infekcji, ale później "do akcji" wkraczają inne komórki polujące na wirusa.



Brytyjscy naukowcy sugerują, że wariant Omikron może prowadzić do zachorowań na COVID-19 także u osób, które otrzymały dwie dawki szczepionki. Nie ma jednak żadnych dowodów wskazujących, że Omikron jest bardziej zjadliwy od innych wariantów SARS-CoV-2.



Badanie nie dostarcza nowych informacji na temat wpływu trzech dawek szczepionki przeciwko COVID-19, ale naukowcy przypuszczają, że dodatkowa dawka zauważalnie zwiększa ilość przeciwciał neutralizujących. Wskazują na to pierwsze testy przeprowadzone przez firmę Pfizer.



Akcja szczepień dodatkowych przeciwko COVID-19 ruszyła w Polsce 1 września. Przypominającą dawkę otrzymało już blisko 1,5 mln Polaków.