Leczony tydzień, a nieleczony siedem dni? Bzdura, wystarczy... spray do nosa

Jak wynika z nowego badania, dostępne bez recepty aerozole do nosa mogą pomóc w walce z kaszlem, przeziębieniem i grypą. Zdaniem naukowców, którzy przeanalizowali dane blisko 14 tys. osób dorosłych stosujących w czasie choroby tego typu środki, rozpoczęcie ich przyjmowania w momencie pierwszych objawów bólu gardła, kaszlu, przeziębienia lub grypy może zapobiec rozwojowi pełnych objawów i przyspieszyć powrót do zdrowia.

Spraye do nosa skracają chorobę

O jakim efekcie mowa? Badacze sugerują skrócenie czasu spędzonego na chorobie związanej z infekcją zatok i klatki piersiowej, grypą i przeziębieniem średnio o ok. 20 proc. Co więcej, korzyści są większe u osób, które stosują tego typu spraye sześć razy dziennie, a do tego tego typu osobom rzadziej przepisywano antybiotyki w porównaniu z osobami leczącymi się "standardowo".

Biorąc pod uwagę te wyniki, nasza rada, szczególnie dla osób o podwyższonym ryzyku infekcji lub tych, które mają nawracające infekcje, zalecamy, aby przy pierwszych objawach kaszlu, bólu gardła, przeziębienia lub grypy stosować spray do nosa, aby zapobiec ich rozwojowi oraz zapobiegawczo po bliskim kontakcie z osobami zakażonymi twierdzą.