Badania przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Kolorado, opublikowane w czasopiśmie "Science of Translational Medicine", stanowią istotny postęp w walce z infekcjami wywołanymi przez prątki niegruźlicze (MOTT), które w Stanach Zjednoczonych występują częściej niż bakterie wywołująće gruźlicę. Atakują osoby z osłabionym układem odpornościowym lub schorzeniami współistniejącymi, jak przewlekłą obturacyjną chorobą płuc czy mukowiscydozą.

- Obecnie dostępnych jest bardzo niewiele antybiotyków w leczeniu zakażeń MOTT, a niektórzy pacjenci nie reagują na żadne leczenie. Perspektywa, że leki przeciwmalaryczne, które przeszły już zaawansowane badania kliniczne, mogą stać się częścią arsenału leków dostępnych do walki z tymi infekcjami, może mieć natychmiastowy wpływ na klinikę - powiedziała profesor Mary Jackson z Wydziału Mikrobiologii, Immunologii i Patologii CSU, jedna z głównych autorek pracy.

Naukowcy uważają, że bakterie są w stanie wyczuwać i reagować na zagrożenia w swoim środowisku, takie jak obniżony poziom tlenu, stres oksydacyjny i kwaśne pH, które są naturalnymi sposobami naszego organizmu na walkę z chorobami. Odbywa się to między innymi poprzez aktywację regulatora znanego jako DosRS, który kontroluje wiele istotnych funkcji bakterii, takich jak oddychanie, zdolność do tworzenia biofilmów i przechodzenia w stan uśpienia, gdy warunki nie sprzyjają rozmnażaniu się.

Dwa istniejące leki przeciwmalaryczne były w stanie uniemożliwić DosRS reagowanie na stres, co oznacza, że bakteria z trudem zwalczała antybiotyki i naturalną odpowiedź układu odpornościowego na chorobę. Testy przeprowadzono na myszach.

- Zablokowało to regulator i uniemożliwiło mu wykonywanie swojej pracy. Jedną z rzeczy, którą zrobiło leczenie, było obniżenie zdolności bakterii do tworzenia biofilmów, zmniejszając w ten sposób jej zdolność do opierania się zabijaniu przez antybiotyki - dodała prof. Jackson.

Samo leczenie było tak samo skuteczne w zmniejszaniu liczby bakterii w płucach, jak kombinacja antybiotyków obecnie stosowanych w leczeniu tej choroby.

- Leczenie M. abscessus jest szczególnie trudne, ponieważ konieczne jest stosowanie co najmniej trzech do czterech antybiotyków w połączeniu, a dostępnych opcji jest niewiele. Zmiana przeznaczenia antybiotyków opracowanych dla innych infekcji do zastosowania w leczeniu M. abscessus okazała się najbardziej skuteczną drogą do zwiększenia liczby dostępnych terapii tej poważnej choroby - powiedział dr Jerry Nick, pulmonolog z National Jewish Health.