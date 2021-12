Malaria to groźna choroba, wywoływana przez pasożyta zwanego zarodźcem malarii (Plasmodium falciparum). Wciąż nie ma skutecznej szczepionki chroniącej przed malarią, a według danych WHO każdego roku dochodzi do 200 mln zarażeń malarią, które kończą się 0,5 mln zgonów.

Okazuje się, że subpopulacja komórek odpornościowych, zwanych limfocytami Tγδ (gamma delta) jest zaangażowana w bezpośrednią ochronę przed malarią. Wykazują one obecność receptora komórek T (TCR), który może rozpoznawać fragmenty pasożytów P.falciparum.



Wykazano, że, mimo iż wiele aspektów układu odpornościowego jest tłumionych przez zarodźca malarii, limfocyty Tγδ są na niego czułe i ewoluują tak, by tolerować nawracające infekcje. To z kolei może stanowić podstawę przyszłych szczepionek.



- Powtarzające się infekcje P. falciparum napędzają rozwój klinicznej odporności na malarię u ludzi; jednakże mechanizmy immunologiczne, które leżą u podstaw tej odpowiedzi są tylko częściowo poznane. Zbadaliśmy wpływ powtarzających się infekcji P. falciparum na ludzkie komórki γδ T w kontekście naturalnej infekcji u malijskich dzieci i dorosłych, jak również seryjnych kontrolowanych infekcji malarią u dorosłych w USA (CHMI), z których niektórzy stali się klinicznie odporni na malarię - napisali badacze.



Naukowcy odkryli, że limfocyty Tγδ są ważnym składnikiem skutecznej odpowiedzi immunologicznej na malarię. Ten rodzaj limfocytów nie jest dobrze poznany, więc badania uczonych z Monash University są tym cenniejsze.