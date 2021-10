Mitochondria, to centra energetyczne komórek, które są niezbędne do ich funkcjonowania, a tym samym - organizacji całego ciała. Mitochondria mają własne DNA, a kiedy są narażone na stres lub szkodliwe czynniki zewnętrzne, dochodzi do ich uwalniania, co powoduje problemy w innych częściach ciała.

Wcześniejsze badania wykazały, że tzw. cfDNA (cell free DNA) można powiązać z niektórymi chorobami, np. nowotworowymi. Wyniki opublikowane w "Journal of the American Heart Association" nie napawają optymizmem. Naukowcy zbadali próbki krwi 14 astronautów NASA, którzy odbyli pięcio- i trzynastodniowe misje na ISS w latach 1998-2001. Od każdego z pacjentów pobrano trzy próbki - 10 dni przed startem, w dniu powrotu i trzy dni po wylądowaniu. Okazało się, że wszyscy astronauci mieli podwyższony poziom swobodnego mitochondrialnego DNA - od dwóch do 355 razy większy niż przed podróżą kosmiczną.



Tak duży zakres sprawia, że ciężko wyciągnąć racjonalne wnioski. Zwiększony poziom cfDNA jest prawdopodobnie niekorzystny, bo napędza stan zapalny. Co więcej, w ciała astronautów odkryto również wzrost markerów stanu zapalnego, uszkodzeń DNA i stresu oksydacyjnego, który jest zaburzeniem równowagi cząsteczek występujących w zdrowych tkankach.



- To błędne koło: promieniowanie może wywołać uszkodzenie DNA, co może wywołać stres oksydacyjny, który prowadzi do stanu zapalnego, który może prowadzić do uszkodzenia DNA - powiedział dr David Goukassian, profesor kardiologii w Icahn School of Medicine at Mount Sinai w Nowym Jorku, główny autor badania.



Nie możemy jednak tych wyników tak zostawić, zwłaszcza w kontekście zbliżającej się załogowej misji na Marsa. To niepokojące, że co chwilę wypływają informacje na temat kolejnych zagrożeń związanych z lotami kosmicznymi.



