Odkryte fale akustyczne pojawiają się na powierzchni Słońca w postaci wirów, które poruszają się przeciwnie w stosunku do obrotu gwiazdy. Fale te poruszają się trzy razy szybciej, niż jak zakładała to teoria. W tym momencie naukowcy nie są w stanie w 100 proc. wyjaśnić dlaczego tak jest.

Fizycy zgodnie mówią, że odkrycie to daje nowe spojrzenie na Słońce i w jego aktywność. Być może istnieje nowa "fizyka słoneczna".

Fale akustyczne na powierzchni naszej gwiazdy są generowane blisko jej powierzchni, a następnie odbijane w kierunku jej wnętrza. Tam rezonują tworząc oscylacje akustyczne. Są one przedmiotem badań naukowców, którzy próbują dowiedzieć się co się kryje we wnętrzu Słońca.

Reklama

Zespół kierowany przez fizyka słonecznego Chrisa Hansona z New York University w Abu Zabi zbadał i przeanalizował takie dane, wykorzystując 24 lata obserwacji z naziemnej Global Oscillation Network Group i 10 lat obserwacji z kosmicznego Helioseismic and Magnetic Imager.

Dzięki żmudnym analizom udało się ujawnić obecność wcześniej niewykrywalnych fal, które tworzą wiry na powierzchni Słońca.

Zespół naukowy zbadał potencjalne możliwości szybszego poruszania się fal, jednak wciąż stanowi to zagadkę.

Naukowcy początkowo sądzili, że akustyczne fale słoneczne tworzą się w dzięki efektowi Coriolisa, w którym punkty na równiku obracającej się kuli wydają się poruszać szybciej niż punkty na jej biegunach.

Następnie istnieją trzy mechanizmy, które mogą wpływać i modyfikować fale, czyli magnetyzm, grawitacja i konwekcja. Jednakże żaden z tych czynników nie mógł do końca wyjaśnić zebranych danych.

"Gdyby fale wsteczne o wysokiej częstotliwości można było przypisać któremukolwiek z tych trzech procesów, odkrycie to odpowiedziałoby na kilka otwartych pytań, które wciąż mamy na temat Słońca" mówi Hanson.

"Jednak te nowe fale nie wydają się być wynikiem tych procesów, a to ekscytujące, ponieważ prowadzi do zupełnie nowego zestawu pytań" - dodaje fizyk.

W obecnych modelach wciąż brakuje jeszcze wielu informacji, które rozwiązałyby tą tajemnicę.