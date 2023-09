Nie żyje Ian Wilmut. To on sklonował owcę Dolly

Ian Wilmut, urodzony w 1944 r. w pobliżu Stratford-upon-Avon (co ciekawe, w tym samym mieście urodził się również Szekspir), odkrył zainteresowanie biologią już w szkole, ale dopiero zootechnika na Uniwersytecie w Nottingham ukierunkowała go na zagadnienie, z którego jest najbardziej znany. Studia doktoranckie na Uniwersytecie w Cambridge były zaś zapowiedzią jego późniejszych odkryć, skupiających się na "konserwowaniu nasienia i embrionów do zamrożenia".



Nieustannie przesuwał granice

Nic więc dziwnego, że w 1972 roku został pierwszym naukowcem w historii, któremu udało się zamrozić, rozmrozić i umieścić zarodek cielęcia, który nazwał "Frostie", w macicy matki zastępczej. Praca Wilmuta w Instytucie Roslin w Edynburgu nadal przesuwała granice genetyki zwierząt, bo nieustannie dążył do stworzenia zmodyfikowanych owiec, które produkowałyby mleko zawierające białka leczące ludzkie choroby. Rok przed Dolly udało mu się sklonować dwa jagnięta (Megan i Morag), których komórki pobrano z zarodków owiec.