Wyniki opublikowane w "Nature Biomedical Engineering" wykazały ogromne skurczenie się guzów u myszy w porównaniu z tradycyjnymi metodami przeciwnowotworowymi. Naukowcy użyli urządzenia wykonanego w technologii druku 3D do namnożenia, posortowania i zebrania setek milionów komórek. Udało się odzyskać aż 400 proc. więcej komórek żywiących się nowotworami niż w przypadku istniejących metod.

Jak zebrać najlepszych wojowników?

Współczesne metody leczenia nowotworów są różnorodne - wiele wykorzystuje związki chemiczne (chemioterapia), które są jednak szkodliwe dla zdrowych tkanek i osłabiają ogólną odporność. Nie bez znaczenia dla organizmu jest także radioterapia, czyli technika polegająca na niszczeniu komórek rakowych przy pomocy promieniowania jonizującego. Istnieją także metody eksperymentalne wykorzystujące komórki odpornościowe pobrane z tkanek nowotworowych pacjentów.



Zdjęcie Nowy sposób walki z nowotworami / 123RF/PICSEL

- W warunkach klinicznych wiele osób zostało wyleczonych z zaawansowanego czerniaka dzięki zastosowaniu ich własnych komórek odpornościowych, pobranych z tkanki guza. Problem polega na tym, że ze względu na sposób pozyskiwania komórek, działa to tylko u bardzo małej liczby pacjentów - powiedziała prof. Shana O. Kelley z Uniwersytetu Northwestern.



Komórki odpornościowe, o których mowa, to tzw. limfocyty naciekające guz (TIL). Są to naturalne komórki odpornościowe, które wnikają do tkanki nowotworowej stymulując chemiczne metody walki, jakby ktoś użył środka owadobójczego na chwasty. Tak właśnie jest z terapiami z użyciem TIL stosowanymi obecnie kliniczne.



Limfocyty są pobierane z tkanek nowotworowych, a następnie hodowane w warunkach laboratoryjnych. Zanim się namnożą i będą gotowe do ponownej walki z rakiem, wiele z nich "wyczerpuje się" i jest niezdolnych do zwalczania intruza.



Wykorzystując technikę zwaną mikroprzepływowym kierowaniem powinowactwa komórek naciekających (MATIC), naukowcy mogą wskazać, które TIL są najbardziej aktywne i najlepsze do zebrania. Nazwali ją "złotowłosą populacją" komórek. Wybierając je i stosując do zwalczania tkanek nowotworowych, uczeni byli w stanie zauważalnie zmniejszyć wielkość guzów u myszy. Niektóre nawet całkowicie zniknęły, poprawiając tym samym wszystkie wskaźniki przeżywalności w porównaniu z tradycyjnymi metodami pozyskiwania TIL.



Zespół prof. Kelley stworzył proste urządzenie wykonane w technologii druku 3D, które może być używane w warunkach szpitalnych. To znacznie obniża koszty całej terapii i zwiększa szanse na ostateczny sukces.