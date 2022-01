Zespół uczonych z Baylor College of Medicine odkrył, że duży podzbiór TNBC wykazuje znaczny poziom ekspresji MAPK4. Zablokowanie tego enzymu, zmniejsza wzrost nowotworów w modelach zwierzęcych i uwrażliwia je na terapie blokujące PI3K - znaną ścieżkę sygnałową promującą wzrost guzów. Te odkrycia mogą być kluczowe do opracowania nowych terapii wycelowanych w raka piersi.

- W tej pracy połączyliśmy dwa długoterminowe zainteresowania mojego laboratorium: badanie roli, jaką MAPK4 odgrywa w ludzkich nowotworach oraz lepsze zrozumienie raka piersi, najczęściej diagnozowanego nowotworu na świecie. To badanie skupiło się na TNBC, podtypie raka piersi, który jest najtrudniejszy do leczenia - powiedział powiedział prof. Feng Yang, członek Dan L. Duncan Comprehensive Cancer Center w Baylor College of Medicine.



Groźny przeciwnik wymyka się schematom

Około 15-20 proc. wszystkich raków piersi to TNBC, wyniszczający rodzaj nowotworu z ograniczonymi możliwościami terapeutycznymi. Zaburzenia w ścieżce sygnalizacyjnej PI3K są powszechne w TNBC, ale blokowanie szlaku PI3K wcale nie rozwiązuje problemu. Mechanizmy leżące u podstaw tego procesu pozostają nieznane.



Zespół Yanga przeanalizował profile ekspresji genów 817 ludzkich raków piersi pochodzących ze zbioru Cancer Genome Atlas. Stwierdził, że ekspresja MAPK4 była podwyższona w co najmniej 30 proc. przypadków raka piersi, z których 70-80 proc. to TNBC.



- Poprzednia praca z naszego laboratorium wykazała, że MAPK4 może odgrywać rolę promującą raka w innych typach nowotworów, takich jak rak prostaty. Odkrycie, że poziomy MAPK4 są podwyższone w znaczącym podzbiorze TNBC skłoniło nas do zbadania, czy MAPK4 może również przyczyniać się do TNBC - dodał prof. Yang.



Naukowcy postanowili sprawdzić, jaką rolę odgrywa MAPK4 w rozwoju TNBC. Wcześniejsze badania wykazały, że enzym ten promuje wzrost komórek nowotworowych poprzez aktywację szlaku sygnałowego AKT. To oznacza, że potrójnie ujemny rak piersi (TNBC) może być indukowany na dwa sposoby - albo poprzez szlak PI3K, albo aktywację MAPK4.



- Chociaż obecnie nie ma zidentyfikowanych specyficznych inhibitorów MAPK4, obecne wyniki dostarczają dalszych bodźców do ich rozwoju i przyszłych badań w celu krytycznego zbadania ich skuteczności, zarówno jako monoterapii lub w połączeniu z chemioterapią lub radioterapią - podsumował prof. Yang.



Możliwości terapeutyczne wykorzystujące MAPK4 są naprawdę obiecujące, choć do ich opracowania droga jest daleka.