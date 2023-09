Skarb w Egipcie. Szczere złoto kryło się na dnie morza

Zagłada miasta i świątyni została spowodowana przez podnoszący się poziom mórz i trzęsienia ziemi. Po nich nastąpiły fale pływowe i 110-kilometrowa część delty Nilu całkowicie zniknęła pod powierzchnią morza, w tym miasto Thonis-Heracleion fragment oficjalnego komunikatu Europejskiego Instytutu Archeologii Podwodnej (IEASM)

To właśnie do tej świątyni przychodzili faraonowie z Egiptu, aby uzyskać przychylność boga Amona. Przy okazji także składali w świątyni dary dziękczynne w postaci drogocennych przedmiotów. I to właśnie te przedmioty znaleźli podwodni archeolodzy.



Wydobyliśmy z dna cenne przedmioty jak srebrne instrumenty rytualne, złotą biżuterię czy bardzo delikatne naczynia z alabastru na perfumy lub maści. To pokazuje, jak bardzo bogata była kiedyś społeczność zamieszkująca to portowe miasto. fragment oficjalnego komunikatu Europejskiego Instytutu Archeologii Podwodnej (IEASM)

Podwodne poszukiwania przeprowadzone wspólnie przez zespół Franka Goddio oraz Departament Archeologii Podwodnej Ministerstwa Turystyki i Starożytności Egiptu, ujawniły podziemne struktury starożytnego miasta. Znaleziono dobrze zachowane drewniane słupy i belki, które pochodzą z V wieku p.n.e.



To niesamowite odkrycie. To są bardzo delikatne przedmioty, a mimo to przetrwały nietknięte na dnie morza pomimo ogromnej katastrofy francuski archeolog morski Franck Goddio w wypowiedzi dla CNN

Ciekawostką może być także znalezienie w pobliżu świątyni greckiej broni, której najczęściej w tamtych czasach używali najemnicy.