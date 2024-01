To "bestie terroru". Naukowcy odkryli nową grupę starożytnych drapieżników

Żywe strzałki morskie mają na brzuchu odrębny ośrodek nerwowy, zwany zwojem brzusznym. Jest to całkowicie unikalne dla tych zwierząt. Znaleźliśmy to zachowane w Timorebestii i innej skamieniałości zwanej Amiskwią. Ludzie debatowali, czy Amiskwia była blisko spokrewniona ze strzałkami morskimi w ramach ich ewolucyjnego rodowodu. Zachowanie tych unikalnych zwojów brzusznych daje nam znacznie większą pewność co do tej hipotezy. Jesteśmy bardzo podekscytowani odkryciem tak wyjątkowych drapieżników w Sirius Passet.