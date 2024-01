Budda odkryty przez polskich archeologów jednym z najciekawszych znalezisk na Bliskim Wschodzie

Egipt był w centralnym punkcie szlaku handlowego, który prowadził do Imperium Rzymskiego. Wędrowały nim towary z odległych rejonów świata starożytnego - w tym z Indii. Ogłoszone w kwietniu 2023 roku znalezisko - posąg Buddy - jest jednym z najbardziej wyrazistych znalezisk potwierdzających intensywne kontakty pomiędzy Berenike a Indiami, ale też dowodem na obecność buddyzmu w świecie śródziemnomorskim.

Nie powinno więc dziwić, że trafił na listę 10 najciekawszych odkryć archeologicznych 2023 roku American Society of Overseas Research (ASOR). Znalazły się tam wszystkie znaleziska, które (wg. organizacji) rozszerzyły horyzonty dyscypliny i dały badaczom nowy wgląd do świata starożytnego.

Reklama

Odkrycia posągu Buddy dokonał zespół kierowany przez Rodney’a Asta z Uniwersytetu w Heidelbergu prowadzący badania w świątyni Izydy. Polsko-amerykańską ekspedycją współkierują Steven Sidebotham (University of Delaware) i Mariusz Gwiazda (Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej, Uniwersytet Warszawski, CAŚ UW).

Berenike to najważniejszy z rzymskich portów na czerwonomorskim wybrzeżu Egiptu

Statki z Indii przypływały tam z produktami, takimi jak pieprz, kamienie półszlachetne, tkaniny i kość słoniowa. Wyładowywano je w Berenike i przenoszono na wielbłądy, które następnie dźwigały go przez pustynię w kierunku Nilu. Tam ponownie ładowano towary na statki, które płynęły do Aleksandrii, a stamtąd do reszty Imperium Rzymskiego.

Marmurowy posąg umieszczony był na dziedzińcu głównej świątyni miasta z okresu wczesnorzymskiego poświęconej bogini Izydzie.

- Posąg ma 71 cm wysokości i przedstawia Buddę stojącego i podtrzymującego część swojej szaty w lewej ręce. Wokół jego głowy znajduje się dysk z wyobrażonymi na nim promieniami słońca, co jest odniesieniem do jego świetlistego umysłu. Obok niego stoi kwiat lotosu. Jakość wykonania jest niezwykle wysoka. Jest to najlepszy jak dotąd dowód pochodzący z wykopalisk archeologicznych świadczący o buddyzmie w Egipcie - opisywało pod koniec kwietnia CAŚ UW.