Tutanchamon głębin. Odkryli starożytnego egipskiego wieloryba

Zanim Tutanchamon pojawił się na świecie i przejął panowanie nad Doliną Nilu, Egiptem - a raczej wodami pokrywającymi obecne terytorium tego kraju - rządził ktoś zupełnie inny, a mowa o Tutcetus rayanensis, nazwanym na cześć starożytnego władcy. Chociaż rządził to może nie do końca adekwatne określenie, bo jak wyjaśniają naukowcy w badaniu na łamach magazynu naukowego Communications Biology, mamy do czynienia z miniaturowym wielorybem nieznanego wcześniej gatunku, który z szacowaną długością 2,5 metra oraz wagą ok. 187 kg jest najmniejszym znanym nauce bazylozaurem.

Tutcetus rayanensis żył 41 mln lat temu

Niemniej jest to również jeden z najstarszych zapisów tej rodziny z Afryki (liczy 41 mln lat), a jego szczątki pozwoliły uzupełnić luki w we wczesnej historii tych ssaków. Zdaniem naukowców ta grupa wymarłych w pełni wodnych prewaleni reprezentuje kluczowy etap ewolucji wielorybów, kiedy przechodziły z lądu do morza - rozwinęły cechy podobne do ryb, takie jak opływowe ciało, mocny ogon, płetwy i płetwa ogonowa, a także miały wystarczająco widoczne tylne kończyny, aby można je było rozpoznać jako nogi, które nie były jednak używane do chodzenia, ale prawdopodobnie do krycia.