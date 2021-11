Brytyjski minister zdrowia, Sajid Javid, ogłosił, że oficjalnie przygląda się kwestii rasowych uprzedzeń urządzeń medycznych (a przy okazji także płciowych), do czego skłaniają niepokojące raporty na temat pulsoksymetrów, które mają działać gorzej na osobach o ciemniejszej skórze.



Jak sugeruje w wypowiedzi dla BBC, może to być przyczyną części zgonów z powodu Covid-19, a także wyższego ogólnego współczynnika śmiertelności wśród ciemnoskórych mieszkańców Wielkiej Brytanii.

Możliwość jaką jest uprzedzenie - nawet nieumyślne - może prowadzić do gorszych rezultatów zdrowotnych, co jest totalnie nieakceptowalne komentuje minister.

Jedno ze wspomnianych badań na temat pulsoksymetrów zostało opublikowane w New England Journal of Medicine już pod koniec 2020 roku. Mogliśmy się z niego dowiedzieć, że urządzenia, działające na zasadzie wysyłania światła przez opuszek palca, częściej ignorują niski poziom tlenu we krwi u czarnoskórych pacjentów niż u białych. Odkrycie to zwróciło uwagę amerykańskich ustawodawców, którzy poprosili Agencję Żywności i Leków o weryfikację - jak się okazuje słusznie, bo agencja w lutym tego roku wydała stosowne ostrzeżenie.



Zdjęcie Pulsoksymetry ratują życie, ale lepiej działają na jasnej skórze / 123RF/PICSEL

Oznacza to, że potrzebna jest kontrola wszystkich urządzeń medycznych pod kątem uprzedzeń rasowych, stąd też reakcja amerykańskich i brytyjskich organów. I choć Sajid Javid nie wymienia tu bezpośrednio algorytmów medycznych, to można zakładać, że analizy dotyczyć będą również ich, bo często klasyfikowane są właśnie jako urządzenia medyczne. Szczególnie że coraz częściej pojawiają się badania sugerujące, że tworzone i trenowane są one w taki sposób, że powielają uprzedzenia rasowe.



Minister wyraził również nadzieję, że Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i inne zainteresowane kraje będą działać wspólnie na tym polu, by opracować nowe - niewykluczające żadnej rasy - międzynarodowe standardy urządzeń medycznych.