Uważana za wyjątkową, okazała się podróbką. W rzeczywistości to pomalowany kamień

Miała również stanowić ważny okaz dla zrozumienia ewolucji wczesnych gadów.Zarys jaszczurki z nienaruszonymi kończynami i ogonem wydaje się stanowić nieskazitelny okaz gada oszczędzonego przez niszczący wpływ czasu. Gada sklasyfikowano jako członka grupy protozaurów. Jednak teraz naukowców zastanowił dziwny, wcześniej niespotykany sposób zachowania skóry w skamielinie.

W związku z czym zespół badaczy złożony z naukowców z irlandzkiego University College Cork (UCC) i włoskiego Uniwersytetu w Padwie, Muzeum Przyrody Południowego Tyrolu i Museo delle Scienze w Trydencie postanowił ponownie przeanalizować skamielinę.

To nie skóra starożytnego gada, a czarna farba

Analiza z wykorzystaniem fotografii UV oraz mikroskopu wykazała, że struktura i skład „skamieliny” nie odpowiadają prawdziwym skamieniałym tkankom miękkim. To, co brano za niezwykłe znalezisko, okazało się zwykłą podróbką. Jest to po prostu rzeźba w kształcie jaszczurki pokryta czarną farbą.

Gdyby nie najnowsze techniki i metody analizy skamieniałości, do tej pory nie udałoby się wykryć oszustwa. Dr Valentina Rossi z Wydziału Nauk Biologicznych wyjaśnia, że „pokrywanie skamielin lakierami i/lub farbami było w przeszłości normą i czasami nadal jest konieczne w celu konserwacji okazu skamieniałości w muzeach, dlatego zespół pomyślał, że pod warstwą powłoki mogą znajdować się oryginalne tkanki miękkie”.

Historia ze wspomnianą skamieliną zwraca uwagę badaczy na to, by zachowywać większą ostrożność podczas analizowania wszelkich okazów. Jednak być może skamielina nie jest całkowicie fałszywa. Wydaje się, że kości kończyn dolnych, w szczególności kości udowe, są autentyczne, mimo że bardzo słabo zachowane. Konieczne są dalsze badania, by to potwierdzić.