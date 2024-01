Odkryto najstarszą skamieniałą skórę. Jest starsza niż dinozaury

Zwierzęta wpadły do tego systemu jaskiń we wczesnym permie i zostały pogrzebane w bardzo drobnych osadach gliniastych, co opóźniło proces rozkładu. Ale najważniejsze jest to, że ten system jaskiń był również aktywnym miejscem wycieku ropy w okresie permu, a interakcje między węglowodorami w ropie naftowej i smole prawdopodobnie pozwoliły zachować tę warstwę.

Powiedział Ethan Mooney, paleontolog z Uniwersytetu w Toronto i główny autor artykułu.