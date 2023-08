Zrekonstruowali klasyk Pink Floyd z fal mózgowych. Hawking byłby zachwycony

"Another Brick In The Wall, Part 1" na falach mózgowych? Tak! Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley wykorzystali zapis aktywności mózgu operowanych pacjentów, aby odtworzyć na ich podstawie klasyk Pink Floydów.

Zrekonstruowali klasyk Pink Floyd z obrazu fal mózgowych /123RF/PICSEL