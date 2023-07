Baterie z wodą w środku. Nigdy się nie zapalą i nie zanieczyszczą środowiska

Wokół nas są tysiące urządzeń, które wykorzystują baterie i akumulatory. Ekolodzy biją na alarm, że to właśnie one stanowią ogromne zagrożenie dla środowiska naturalnego, gdyż wyrzucone do śmieci zatruwają wodę i ziemię, co stanowi zagrożenie dla naszego zdrowia.

Od dawna były podejmowane próby zaprojektowania pierwszej na świecie baterii, która nie będzie toksyczna dla natury. Wszystko wskazuje na to, że wreszcie to się udało. Australijsko-chiński zespół naukowców stworzył unikalny związek organiczny nazwany TEMPO. Użyty w ogniwach baterii nie tylko bardzo dobrze magazynuje energię, ale także praktycznie do zera zmniejsza ryzyko ich samozapłonu. Ma także jeszcze jedną, fantastyczną cechę - jest nieszkodliwy dla środowiska. Zakopany w ziemi bardzo szybko ulegnie rozkładowi na substancje organiczne, które nie są toksyczne.

