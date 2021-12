ShotSpotter to system wykorzystujący sieć czułych mikrofonów do wykrywania głośnych i impulsywnych dźwięków. Rozwiązanie jest od lat wykorzystywane w m.in. amerykańskich miastach do lokalizowania podejrzanych odgłosów, mogących oznaczać m.in. trwającą strzelaninę.

System jest bezpośrednio połączony z policyjnym oprogramowaniem alarmującym, które natychmiast wysyła na miejsce radiowóz. Niestety z uwagi na często wzmożony ruch w dużych miastach, rzadko kiedy służbom udaje się dojechać na czas. Przygotowanie śmigłowca to również strata drogocennych minut. Na szczęście są jeszcze drony.

Izraelski producent bezzałogowych pojazdów powietrznych Airobotics zadeklarował chęć połączenia sił z dostawcą rozwiązania ShotSpotter. W ten sposób ma powstać sieć dronów wyposażona w opisywane na początku mikrofony. Taka konfiguracja da izraelskiej policji sporą przewagę.

Maszyny zwabione charakterystycznym hałasem, natychmiast udadzą się do źródła dźwięku i zaczną rejestrować obraz. Analizując materiał na żywo, policjanci w radiowozie będą mieli większe pole do działania.

Plany przewidują wykorzystanie usługi na obszarach miejskich w całym Izraelu.