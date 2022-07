Czerwiec i lipiec przyniosły fale upałów, Temperatura miejscami zbliżała się do 40 st. C, a w niższych szerokościach geograficznych przekraczała 50 st. C.



Zatrważający widok

Zdjęcie Fale upałów zalewają całą półkulę wschodnią / NASA Earth Observatory / NASA

Powyższa mapa przedstawia wartości temperatury na półkuli wschodniej w dniu 13 lipca 2022 r. Stanowi połączenie obserwacji z danymi pochodzącymi z modelu Goddard Earth Observing System (GEOS) opracowanego przez NASA do wizualizowania procesów zachodzących na powierzchni Ziemi.

- Chociaż istnieje wyraźny wzór "fali atmosferycznej" z naprzemiennymi ciepłymi (bardziej czerwonymi) i chłodnymi (bardziej niebieskimi) wartościami w różnych miejscach, ten duży obszar ekstremalnego (i rekordowego) ciepła jest kolejnym wyraźnym wskaźnikiem, że emisja gazów cieplarnianych w wyniku działań człowieka powoduje ekstremalne zjawiska pogodowe, które wpływają na nasze warunki życia - powiedział Steven Pawson, szef Biura Globalnego Modelowania i Asymilacji w NASA Goddard Space Flight Center.

Reklama

Kolejne rekordy i zniszczenia infrastruktury

Zaznaczone temperatury powinny skłonić nas do refleksji. 42,2 st. C w Sewilii w Hiszpanii, 46,5 st. C w Ahvaz w Iranie, czy 37,6 st. C w Szanghaju w Chinach. A to i tak nie są najwyższe temperatury we wskazanych regionach. Choć Europa Północna jest zaznaczona tu bardziej niebieskim kolorem, oznaczającym niższe wartości temperatury to 19 lipca już przyniósł w Wielkiej Brytanii rekordy w wysokości 40,3 st. C (Coningsby i Heathrow), a lotnisko Luton przez kilka godzin borykało się z odkształceniem nawierzchni pasa startowego.

Wysokie temperatury i dotkliwa susza podsycały pożary szalejące w Hiszpanii, Portugalii i niektórych miejscach we Francji. W Portugalii 13 lipca w pobliżu miasta Leiria spłonęło 3000 ha. Temperatura osiągnęła tu wartość 45 st. C. Oprócz tego strażacy walczyli z czternastoma innymi pożarami, a ponad połowa kraju była objęta czerwonym alarmem.

Pożary na Półwyspie Iberyjskim

Zdjęcie Czerwonymi okręgami zaznaczone są pożary w Hiszpanii i Portugalii w dniu 12 lipca / NASA Earth Observatory / NASA

Przy użyciu zestawu radiometrycznego Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) na satelicie Suomi NPP w dniu 12 lipca 2022 r. zaobserwowano liczne pożary w Portugalii i Hiszpanii, w tym w pobliżu Madrytu, gdzie spłonęło 1500 ha.

Rekordowy upał przyczynił się do zawalenia się lodowca Marmolada we włoskich Dolomitach. Lawina składająca się ze śniegu, lodu i skał spowodowała śmierć 11 osób.



Śmiertelnie niebezpieczne warunki w Afryce i Azji

W Tunisie, stolicy Tunezji temperatura wzrosła do 48 st. C, a pożary niszczyły zboża. W obserwatorium Shanghai Xujiahui, w którym prowadzone są obserwacje od 1873 r., odnotowało najwyższą temperaturę w historii: 40,9 st. C. Upały wykrzywiały drogi, topiły smołę i odpadały dachówki. Warunki meteorologiczne, w tym tropikalne noce, stworzyły warunki zagrożenia życia.

- Takie ekstremalne upały mają bezpośredni wpływ na zdrowie ludzkie, a także mają inne konsekwencje, w tym pożary, które mają miejsce teraz w Europie i Afryce i które szaleją w ciągu ostatnich kilku lat w Ameryce Północnej - powiedział Pawson.