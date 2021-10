Wyleżyska śnieżne to są dokładnie ostatnie fragmenty pokrywy śnieżnej lub śnieżno-lodowej z poprzedniego sezonu zimowego, które znajdują się w skalnych niszach na północnych, zacienionych stokach gór w ich wyższych partiach.

W górach Cairngorm zazwyczaj te formy wytrzymują całe lato aż do kolejnej zimy, kiedy to zostają przykryte świeżą warstwą białego puchu. Tego roku niestety to się nie stanie.

Ostatni śnieżnik, jak też czasem nazywa się wyleżyska śnieżne, najpewniej stopnieje całkowicie w ciągu najbliższego tygodnia. Lokalnym wędrowcom udało się sfotografować, kiedy liczył już zaledwie kilka metrów wielkości. Wszystko z powodu wysokich temperatur tego roku, które tylko przyspieszyły proces topnienia.

Reklama

Zdjęcie Góry Cairngorm to najwyższe pasmo w Szkocji. Tylko tam pokrywa śnieżna potrafi przetrwać całe lato do kolejnej zimy / Alistair Todd/Solent News & Photo Agency / East News

Obecność wyleżysk śnieżnych odnotowuje się w Szkocji co najmniej od XVIII wieku. Najczęściej występują na wysokości powyżej 1200 metrów (najwyższy szczyt Szkocji - Ben Nevis liczy niewiele więcej, bo 1345 m n.p.m.). W ciągu ostatnich 200 lat zaobserwowano całkowite ich topnienie zaledwie 7 razy, z czego cztery raz w ciągu ostatnich 20 lat. Jest to ewidentny znak, że klimat w Cairngorm zmienia się diametralnie.

Zdjęcie Na północnych, zacienionych stokach są najlepsze warunki do powstawania wyleżysk śnieżnych / Alistair Todd/Solent News & Photo Agency / East News

Lodowczyki w Polsce. W Tatrach też mamy wyleżyska śnieżne

Po polskiej stronie Tatr w okolicach Morskiego Oka czy Rysów również możemy obserwować wyleżyska skalne. Niektóre z nich przybierają formę lodowczyków, ponieważ potrafią nie topnieć przez wiele lat. Są zdecydowanie większe niż te w szkockich górach, ponieważ znajdują się na większej wysokości, gdzie klimat jest zdecydowanie chłodniejszy (nawet pomimo faktu, że Tatry znajdują się na dużo niższej szerokości geograficznej).

Lodowczyk Mięguszowiecki jest największym śnieżnikiem w polskich górach. Jego wymiary fluktuują z roku na rok zależnie od ilości opadów śniegu. Powierzchnia lodowczyka wynosi około pół hektara. Znajduje się on poza szlakiem, ale wędrując na Przełęcz pod Chłopkiem dojrzymy jego sylwetkę w oddali.

Wyleżyska śnieżne to jedynie namiastka prawdziwych lodowców górskich, których ani w górach Cairngorm, ani nigdzie w Karpatach nie spotkamy. Są to niewielkie elementy krajobrazu, ale bardzo istotne. Ich zupełne topnienie lub zmiany rozmiarów pokazują, jak klimat wpływa na krajobraz gór.

Przeczytaj też:

Mała Rosja w estońskim Tallinnie



Salina Turda w Rumunii. Zadziwiająca kopalnia soli