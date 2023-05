Województwa w Polsce i ich stolice. Znasz każdy region i zakątek kraju?

Podróże

Polska to kraj pełen kontrastów, z różnorodnymi krajobrazami - od piaszczystych plaż po malownicze góry, piękną kulturą i historią. Czy znasz wszystkie województwa w kraju i ich stolice? Jest ich aż 16, a każde z województw i miasto stołeczne mają do zaoferowania coś zupełnie innego. Jeśli szukasz pomysłu na weekendowy lub wakacyjny wyjazd, to koniecznie zapoznaj się z poniższymi informacjami.

Zdjęcie Polska na weekend i miasta wojewódzkie. Co warto w nich zobaczyć? / 123RF/PICSEL