Kanadyjski Krzywy Las położony jest w sercu kraju, a dokładniej ujmując kilkanaście kilometrów na północ od małej miejscowości Hafford. Zagajnik co roku odwiedza kilka tysięcy osób, co samo w sobie nie stanowi raczej żadnego rekordu, jednak biorąc pod uwagę, że obszar znajduje się pośrodku niczego, a najbliższe większe miasto leży około 120 kilometrów dalej, może robić to wrażenie.

Formacja składa się z endemicznych dla tego terenu topoli osikowych. Co warto zaznaczyć, nie należy ich mylić z popularnymi w Polsce topolami osikami, które mają łudząco podobną nazwę, lecz stanowią zupełnie inny gatunek.

O tym, jak powstała nietypowa formacja, krąży wiele legend. Jedna z nich mówi, że dawno temu dokładnie w to miejsce uderzył meteoryt, który skaził ziemię nieznaną ludzkości substancją, w wyniku czego rosnące tu drzewa charakteryzują się zdeformowanymi kształtami.

Jeszcze inni twierdza, że za wspomniane zjawisko odpowiada piorun, który uderzając w drzewa, przekrzywił je wszystkie jednocześnie. Oczywiście nie brakuje również wersji z kosmitami w roli głównej, jednak wszystko wskazuje na to, że taki stan rzeczy spowodowany jest zwyczajną mutacją.

Właśnie dlatego drzewa rosną we wszystkie strony świata. Co ciekawe, gdyby wśród nich pojawiły się zdrowe okazy, te powykrzywiane szybko by umarły ze względu na brak możliwości pozyskiwania wystarczającej ilości światła słonecznego.

Nowe rośliny wyrastają z odrostów korzeniowych, w związku z czym są klonami pierwotnego organizmu i wszystkie mają takie same geny (nie licząc oczywiście kolejnych mutacji). Zagajnik mógłby się w ten sposób rozrastać i rozrastać, aczkolwiek teren wokół niego został ogrodzony, co uniemożliwia powiększenie obszaru Krzywego Lasu.

Warto dodać, że w Polsce także istnieje unikalny Krzywy Las umiejscowiony w województwie zachodniopomorskim. Tam deformacji uległy sosny, jednak w przeciwieństwie do imiennika z Kanady przyczyną prawdopodobnie była działalność człowieka. Jeśli nie planujecie wycieczki za ocean, warto wybrać się właśnie w okolice Gryfina.