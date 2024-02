Pterozaury to rząd latających archozauromorfów, prawdopodobnie archozaurów, żyjących od późnego triasu do końca kredy, czyli od 230 do 65,5 mln lat temu. Przez 150 milionów lat dominowały w powietrzu, skolonizowały wszystkie kontynenty i wykształciły wielką rozmaitość form i rozmiarów. Do dzisiaj odkryto ok. 60 rodzajów i 120 gatunków pterozaurów począwszy od takich wielkości wróbla do okazów o rozpiętości skrzydeł powyżej 12 metrów, czyli więcej niż myśliwiec F-16. Jak na tym tle wypada okaz odkryty w Szkocji? Stworzenie nazwane Ceoptera miało prawdopodobnie miało rozpiętość skrzydeł od około 1 m do 1,5 m, więc nie należało do kolosów.

Unikalny gatunek pterozaura z wyspy Skye

Jego oryginalna nazwa pochodzi od gaelickiego szkockiego słowa cheò oznaczającego mgłę i jest nawiązaniem do celtyckiej nazwy wyspy Skye - Eilean a' Cheò lub Wyspa Mgły. Co ciekawe, jest ono drugim pterozaurem znalezionym na wyspie Skye, ale naukowcy i tak nie kryją zaskoczenia jego odkryciem, bo nie sądzili, że stworzenie z tego okresu można znaleźć gdziekolwiek poza terenem współczesnych Chin. Skamieniałości z tej epoki, zwanej jurą środkową, są niezwykle rzadkie, co podkreśliła dr Liz Martin-Silverstone z Uniwersytetu w Bristolu, która za pomocą tomografu komputerowego stworzyła cyfrowy model 3D okazu: