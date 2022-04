W tym roku coraz szerszym zainteresowaniem nasza konferencja cieszy się też wśród przedstawicieli z zagranicy. Cieszę się, że dzisiaj, kiedy dyskutujemy o kwestiach związanych z gospodarką obiegu zamkniętego, zrównoważonym rozwoju, wszystkie te tematy wpisują się w działania Ministerstwa Klimatu i Środowiska - rozpoczęła wydarzenie Małgorzata Golińska wiceminister klimatu i środowiska.

- Świat wokół nas się zmienia, zmienia się klimat, zmieniają się również oczekiwania społeczne. To powoduje, że wobec administracji rządowej, wobec gospodarki, stawiane są coraz to nowe wyzwania. Te wyzwania muszą wiązać się z tym żebyśmy dbali jednocześnie o środowisko naturalne i o polską przyrodę - dodała minister Golińska.

Szczyt Klimatyczny TOGETAIR2022 obydwa się w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, który objął patronatem wydarzenie, podobnie jak liczne uczelnie wyższe i instytucje naukowe. Prof. Agata Dziewulska, wiceprzewodnicząca zespołu rektorskiego ds. ekologii oraz kryzysu klimatycznego, również przywitała uczestników:

- Z dużym zainteresowaniem śledzimy przebiegające podczas szczytu debaty. Uniwersytet powinien być otwarty nie tylko dla studentów, ale również na inne środowiska i sprawy, które są ważne społecznie. Jako uczelnia podejmujemy wiele zielonych inicjatyw, czego przykładem jest Zielony Uniwersytet oraz powołana przez nas platforma Zielonego Dialogu. To co, możemy zrobić dla zapobiegania zmianie klimatu, to badania naukowe: jak zapobiegać suszy, jak zniwelować skutki pandemii, jak budować kapitał środowiskowy. Są to badania z zakresu nauk ścisłych, ale i nauk społecznych, humanistycznych.

Współpraca transgraniczna dla przyszłości Ziemi

W panelu otwarcia dotyczącym międzynarodowej współpracy dla klimatu, moderowanym przez Zofię Wanat, Politico, udział wzięli goście polscy i zagraniczni, podkreślając konieczność międzynarodowego porozumienia.

- Dążymy do osiągnięcia neutralności klimatycznej do roku 2050 i mamy jasną ścieżkę dojścia do tego celu. Zamierzamy produkować energię głównie z OZE do roku 2040. Estonia i jej gospodarka przechodzi przez wielką zieloną transformację. O 72% ograniczyliśmy nasze emisje gazów cieplarnianych w porównaniu z rokiem 19990 i zamierzamy dalej iść w tym kierunku. Do 2030 zamierzamy generować 42% energii ze źródeł odnawialnych - zadeklarowała reprezentantka Estonii, Reet Ulm, Doradczyni ds. Międzynarodowej Polityki Klimatycznej w Ministerstwie Środowiska

Christian Stenberg, Zastępca Stałego Sekretarza UE ds. Klimatu i Energii, Ministerstwo Klimatu, Energii i Gospodarki Komunalnej w Danii, stwierdził:

- Z naszej perspektywy nie ma dylematu między bezpieczeństwem energetycznym, a celami klimatycznymi z naszej perspektywy nie ma żadnego dylematu. Istnieją wspólne rozwiązania dla obu tych kwestii. Trzeba przyspieszyć Zieloną transformację, żeby osiągnąć niezależność energetyczną. I to przesłanie jest ważne dla całej Unii Europejskiej. Takie jest stanowisko Danii, która objęła przywództwo w Unii kilka tygodni temu.

Neutralność klimatyczna do roku 2050

Jadwiga Emilewicz, Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Gospodarki Zeroemisyjnej i Europejskiego Zielonego Ładu, Sejm RP, przedstawiła polską perspektywę:

- Teraz postrzeganie tych zagadnień zmieniło się. Uświadomiliśmy sobie potrzebę bezpieczeństwa. Zmieniło się to zwłaszcza w Unii Europejskiej. Politycy europejscy zobaczyli perspektywę klimatyczną przez polskie okulary. Tak, musimy chronić ziemię. Tak, musimy myśleć głębiej na tematy klimatyczne i powinno to wynikać z naszego poczucia odpowiedzialności za planetę.

Maciej Golubiewski, Szef Gabinetu Komisarza ds. Rolnictwa Janusza Wojciechowskiego, Komisja Europejska:

- Zadaje się pytanie jak szybko możemy skalować produkcję z OZE w takim krótkim czasie. Przyglądamy się zobowiązaniom w ramach Fit for 55, ale te są raczej średnio i długofalowe. Krótkofalowo powinniśmy polegać na gazie, jak powiedzieli prezydent Biden i przewodnicząca von der Layen, ale należy przyjrzeć się źródłu tego surowca.

Kamil Wyszkowski, Przedstawiciel Krajowy i Prezes Rady UN Global Compact Network Poland podkreślił niebezpieczeństwa płynące z aktualnego podziału źródeł energii:

- 81% z paliw kopalnych, tylko 8% z nuklearnej i 12% z OZE. Dlatego mówimy, że jesteśmy uzależnieni jako ludzkość od ropy, węgla i gazu. I dlatego musimy jak najszybciej uciec z tej pułapki.

Bartek Czyczerski, Senior Policy Manager, Europejski Okrągły Stół ds. Zmian Klimatu i Zrównoważonej Transformacji (ERCST) odniósł się do sytuacji wywołanej przez inwazję Rosji na Ukrainę:

- Niektóre państwa lepiej przygotowały się na sytuację. Na przykład Polska i Litwa są bliskie pełnego uniezależnienia się od energetyków z Rosji, ale po tym, jak działały inne państwa widać, że ocena zagrożenia była różna. Jesteśmy w dosyć trudnej sytuacji, ale jednak jestem optymistą w tym sensie, że ludzkość zawsze sobie poradzi, znajdzie nowe źródła energii.

Międzynarodowy Szczyt TOGETAIR 2022

Szczyt Klimatyczny odbywał się w dniach 20-21-22 kwietnia, w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego (BUW), a także w dostępnej dla wszystkich w Polsce i Europie przestrzeni online. Wydarzenie, realizowane było w formule hybrydowej i transmitowane telewizyjnego studia, ogląda mogliśmy je bezpłatnie i bez rejestracji na głównych stronach najważniejszych polskich portali internetowych, a także na platformach Linkedin i Twitter - tak, aby nasz głos był słyszany w Europie.

W 2022 r. formuła wydarzenia rozszerzona została na poziom międzynarodowy, wzmacniając współpracę na linii Polska - kraje Trójmorza - Unia Europejska. Każdy dzień Szczytu rozpoczyna się panelem prowadzonym w języku angielskim, poświęconym globalnej i europejskiej tematyce.

Organizatorzy międzynarodowego Szczytu Klimatycznego zaprosili również do udziału przedstawicieli ministerstw, samorządy w randze marszałków, przedstawicieli spółek skarbu państwa, organizacji pozarządowych, koncernów międzynarodowych oraz mniejszych firm zaangażowanych w ochronę klimatu. TOGETAIR otrzymał patronat Przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli.