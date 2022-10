Naukowcy przeprowadzili skomplikowaną próbę rekonstrukcji genomów Morganukodonta, jednego z pierwszych ssaków w historii Ziemi. Udało im się tego dokonać dzięki próbkom genomów z 32 gatunków współczesnych zwierząt. Według zapewnień badaczy odkrycie może zapewnić nie tylko zrozumienie procesu ewolucji, ale także praktyczną pomoc w ochronie gatunków na Ziemi.



Mieszanina 32 zwierząt, aby poznać jeden gatunek

Morganukodont żył ok. 200 milionów lat temu, w okresie, gdy na Ziemi pojawiały się pierwsze dinozaury. Uznawany jest za jednego z pierwszych ssaków w historii, który dał początek m.in. naszemu gatunkowi.

Reklama

Jak w ogóle udało się odtworzyć organizację genomu tak dawno wymarłego zwierzęcia? Z pomocą przyszli jego potomkowie, których dziś możemy spotkać na planecie. Naukowcy pobrali próbki genomów z 32 gatunków, zaczynając od ludzi i szympansów, idąc przez króliki, nosorożce, nietoperze, a kończąc na aligatorze i kurczaku jako grupy porównawcze.

Kluczem badań było znalezienie, czy cała ta mieszanina genomów różnych zwierząt posiada jakieś punkty wspólne. To, co jest wspólne w genetyce szympansa i nosorożca musi bowiem pochodzić z jednej linii przodków współczesnych ssaków, a co za tym idzie musiała należeć do Morganukodonta.

I jak pokazały badania, aż 1215 skupisk genów występowało w tej samej kolejności w tym samym chromosomie. Badacze wskazują, że jest to dowód na stabilność genów w ewolucji zwierząt, w okresie wykraczającym nawet dalej niż pojawienie się pierwszych ssaków na Ziemi.

To niezwykłe odkrycie pokazuje ewolucyjną stabilność kolejności i orientacji genów na chromosomach w ewolucji od ponad 320 milionów lat starszy autor pracy, Harris Lewin, profesor ewolucji i ekologii na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis, dla biura prasowego uniwersytetu.

Wykorzystanie wyników badań

Autorzy badań zauważają, że mogą one przyczynić się do gruntownego powiększenia wiedzy o procesach ewolucyjnych. Przede wszystkim mowa tu o poznaniu jak selekcja w rozwoju chromosomów wpływała na rozrost drzewa genealogicznego całej rodziny ssaków.

Badania te są niejako możliwością zrozumienia niuansów wielomilionowej genetyki, która doprowadziła do tego, że dziś ssaki dominują na planecie. Co ważne jednak mogą dać wgląd, dlaczego nastąpiła tak wielka rozbieżność wśród ssaków, że potrafiły wyewoluować zarówno w takie zwierzęta jak psy i koty, jak i wieloryby czy nietoperze. To może dać także dla nas możliwość działania w celu ochrony niektórych gatunków zwierząt, zagrożonych wyginięciem.