Rzadki owad, który był uważany za wymarły od ponad 80 lat, powraca. Praskie zoo przyłączyło się do międzynarodowych działań, aby chronić ten gatunek.

Patyczak z wyspy Lord Howe, inaczej straszyk , bo o nim mowa, dorasta do 15 centymetrów długości i pochodzi z odległego archipelagu na Morzu Tasmana u wybrzeży Australii, odkrytego w 1778 roku. Kiedy w 1918 roku przybyły tam szczury na statku, wyniszczyły populację owadów.

W latach 60. alpiniści odkryli ślady owadów na skalistej wyspie 23 kilometry od brzegu. W 2001 roku potwierdzono, że nieliczne okazy przetrwały na wzniesieniu skalnym Piramida Balla i dwie pary zabrano do Australii w celu rozmnażania, uznając to za konieczne dla gatunku, który był w stanie krytycznego zagrożenia wyginięciem.

- Musiały dokonać ogromnego wysiłku, aby przetrwać 100 lat w tak trudnym miejscu, jak Piramida Balla, a teraz potrzebują tak troskliwej opieki, aby żyć w niewoli - powiedział we wtorek Vojtěch Vít, ekspert ds. opieki nad zwierzętami w praskim zoo.

Aby zapewnić owadom dobre warunki życia i ochronę przed infekcjami bakteryjnymi i wirusowymi, ogród zoologiczny musiał wybudować klimatyzowany budynek ze sprzętem do dezynfekcji dla opiekunów przy wejściu. Na hodowlę potrzebna była także zgoda australijskich władz. Po wielu próbach udało się doprowadzić do rozmnażania w niewoli dwóch osobników, Adama i Ewę, dzięki czemu owady trafiły do innych ogrodów zoologicznych na świecie.