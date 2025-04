W zeszły piątek przedstawiciele zoo w Filadelfii wydali ogłoszenie, że na świat przyszły cztery młode prawie 100-letnich żółwi z Galapagos. Jest to pierwsze potomstwo pary zagrożonej wyginięciem oraz pierwsze tego typu wydarzenie w ponad 150-letniej historii ogrodu zoologicznego.

Nowi rodzice w zoo

Młode żółwie są potomstwem samicy imieniem Mommy i samca Abrazzo - dwojga najstarszych mieszkańców zoo. Poinformowano, że przebywają obecnie na zapleczu Ogrodu Gadów i Płazów, gdzie się odpowiednią odżywiają i rosną. Ważą od 70 do 80 gramów, czyli mniej więcej tyle, ile kurze jajo. Pierwsze z nich wykluło się 27 lutego, a kolejne jaja są nadzorowane i mogą się wykluć w nadchodzących tygodniach. Młode żółwie zadebiutują publicznie w środę 23 kwietnia, w 93. rocznicę przybycia Mommy do zoo, i pozostaną w zoo przez co najmniej pięć lat.

- Mommy przybyła do zoo w 1932 roku, co oznacza, że każdy, kto odwiedzał zoo w ciągu ostatnich 92 lat, prawdopodobnie ją widział - powiedziała w oświadczeniu prezeska i dyrektorka generalna Jo-Elle Mogerman. - Wizją Philadelphia Zoo jest to, że te młode żółwie będą częścią kwitnącej populacji żółwi z Galapagos na naszej zdrowej planecie za 100 lat.

Mommy uważana jest za jednego z najcenniejszych genetycznie żółwi Galapagos w planie przetrwania gatunku Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i Akwariów (AZA). Maluchy również są częścią tego programu hodowlanego, który ma zapewnić przetrwanie gatunku i utrzymanie zróżnicowanej populacji.

Żółwie z Western Santa Cruz Galapagos są wymienione jako krytycznie zagrożone przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody (IUCN).

- To monumentalne osiągnięcie naszego zespołu opieki nad zwierzętami, który ciężko pracował, aby zapewnić Mommy odpowiednie warunki do złożenia jaj, a jajom do inkubacji i pomyślnego wyklucia - wyznał dyrektor Herpetologii i Ptaków Lauren Augustine.

Zoo planuje urządzić publiczny konkurs na imiona dla młodych.

