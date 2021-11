Wiemy już, czym jest tajemnicza dziura w oceanie. To piekło dla ptaków

Użytkownik kokoblocks to fan buszowania i odkrywania dziwnych obiektów znajdujących się na najdalszych zakątkach naszej pięknej planety. Oczywiście, wszystkiego tego dokonuje sprzed ekranu laptopa, bo za pośrednictwem obrazów satelitarnych z Map Google lub Google Earth.

Tym razem natknął się na bardzo dziwny obiekt, który znajduje się na Oceanie Spokojnym. W jego odkryciu nie byłoby nic nadzwyczajnego, bo w sieci często pojawiają się takie tajemnicze miejsca, gdyby nie fakt, że to coś znajduje się na oceanie i ma kształt trójkąta.

Zdjęcie Vostok Island z bliska / Google Earth / materiały prasowe

Inni użytkownicy Reddita popuścili wodze fantazji i sugerowali, że to coś zupełnie niezwykłego, czego jeszcze nie było. Tymczasem rozwiązanie zagadki było prozaiczne. To nic innego jak wyspa Vostok (Vostok Island). Znajduje się ona na południe od rajskich Hawajów.

Jej niezwykłość polega na tym, że nie doczekała się lepszych obrazów satelitarnych, dlatego nie możemy przyjrzeć się jej bliżej. Czarna plama to gęsty las Pisonii, czyli roślin z rodziny nocnicowatych. Co ciekawe, drzewa Pisonii przypominają każde typowe duże drzewo tropikalne, ale uważane są za najokrutniejsze na świecie, gdyż zabijają ptaki.

W jaki sposób giną? Otóż wpadają w perfidną pułapkę. Strąki, z których chcą one zjeść owady, są pokryte bardzo lepką mazią. Przyczepia się ona do ptasich piór. Gdy ofiary zorientują się, co się z nimi stało, tak naprawdę jest już za późno. Ptaki giną z głodu w potwornych męczarniach, a później stają się świetnym nawozem dla drzew.