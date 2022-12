Niedaleko szkieletu odkopano również krzemienny topór z epoki kamienia, kości zwierząt i ceramikę, co może wskazywać, że przedmioty te zostały pozostawione w ramach rytuału. Co ciekawe, analizy wykazały, że topór nigdy nie był użyty, może to wzmacniać teorię o odprawieniu obrzędu.

Dr Emil Winther Struve powiedział w komunikacie prasowym: - Znalezisko wpisuje się w sprawdzoną tradycję rytualnego grzebania zarówno przedmiotów, ludzi, jak i zwierząt w torfowisku. Robiono to powszechnie w czasach starożytnych i najprawdopodobniej jest to ofiara takiego rytuału. Poprzednie znaleziska pokazują, że jest to obszar, w którym odbywała się działalność rytualna -. Obecnie trwają prace badawcze mające na celu zebranie jak największej informacji o odkrytym szkielecie.