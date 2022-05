Kiedy następnym razem będziecie mieli ochotę zabrać swojemu dziecku smartfon, komputer czy konsolę, lepiej dobrze się nad tym zastanówcie, a przynajmniej tak sugerują najnowsze badania, w których naukowcy szwedzkiego uniwersytetu medycznego Instytut Karolinska połączyli czas spędzony na grach wideo ze wzrostem inteligencji. To już kolejny raz, kiedy naukowcy udowadniają, że wbrew powszechnej opinii czas spędzony na grach wideo wcale nie jest stracony, wręcz przeciwnie - to hobby ma wiele zalet, a wspomniana poprawa IQ jest tylko jedną z nich.



Badacze od lat próbują zresztą przekonywać, że krajobraz cyfrowy tak mocno zmienił się w ostatnich latach, że nie można wrzucać każdego czasu ekranowego - media społecznościowe, oglądanie filmów, gry wideo, prace domowe itp. - do jednego przysłowiowego worka. Tym samym nie da się też jednoznacznie stwierdzić, że każda forma spędzania w ten sposób czasu jest szkodliwa i różne formy aktywności należy analizować niezależnie.



Cyfrowe media definiują współczesne dzieciństwo, ale ich efekty kognitywne są niejasne i szeroko dyskutowane piszą autorzy badania.

Gry wideo podnoszą poziom IQ

Reklama

Naukowcy Instytut Karolinska skupili się na związku gier wideo, oglądania wideo i mediów społecznościowych oraz inteligencji, ocenianej na podstawie specjalnie stworzonego testu złożonego z 5 zadań (czytanie ze zrozumieniem i słownictwo, uwaga, pamięć, elastyczne myślenie, samokontrola itd.), który badane dzieci wypełniały na początku i końcu badań, czyli po 2 latach. W eksperymentach wzięło udział łącznie 5000 dzieci w wieku 9-10 lat, które samodzielnie raportowały czas spędzany z ekranem, z podziałem na oglądanie, socjalizowanie i granie.



Na początku badań naukowcy nie znaleźli żadnego związku między czasem spędzonym na graniu oraz inteligencją wyższą bądź niższą od przeciętnej, ale co ciekawe dłuższy czas spędzony na oglądaniu wideo i socjalizowaniu można było połączyć z minimalnie niższym poziomem inteligencji - po dwóch latach wyniki były jeszcze bardziej zaskakujące.



Podczas gdy dzieci więcej grające w wieku 10 lat nie były inteligentniejsze od tych, które nie grały, wykazały wzrost inteligencji po dwóch latach, zarówno u chłopców, jak i dziewcząt. Dla przykładu, dziecko, które było w pierwszych 17% uczestników pod względem godzin spędzonych na graniu, miało po dwóch latach IQ wyższe od przeciętnej o 2,5 punktu komentują autorzy.

Po tym samym okresie nie udało się wykazać związku między inteligencją a dłuższym czasem spędzonym przez dzieci w mediach społecznościowych, ale oglądanie materiałów wideo związane było z niewielkim wzrostem IQ, jednak zbyt małym, by miał jakiekolwiek znaczenie statystyczne.



Autorzy podkreślają jednak, że ich badanie miało pewne niedoskonałości, jak ograniczenie do tylko kilku miar inteligencji, co nie pozwala określić wpływu gier i innego czasu ekranowego na sen, wyniki w szkole czy aktywność fizyczną, brak podziału na gatunki gier wideo, nie można więc określić, czy jakieś konkretne mają lepszy wpływ na dzieci niż inne czy platformę grania, co mogłoby wskazywać na rodzaj używanego kontrolera (klawiatura, pad, wyświetlacz smartfona).



Tak czy inaczej, z badań wyłania się obraz gier wideo, które wbrew powszechnej opinii nie prowadzą do uszkodzeń funkcji kognitywnych, tylko poprawy inteligencji. Nie oznacza to oczywiście, że nielimitowany czas spędzony z elektroniczną rozrywką jest zdrowy dla dzieci, bo we wszystkim potrzebny jest umiar. Nie należy jednak traktować gier jako czegoś, na czym najmłodsi tylko tracą czas, bo jak się okazuje hobby może przynieść wiele pozytywnych efektów w przyszłości.