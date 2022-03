W ostatnich latach nastąpił znaczny rozwój technologii związanych z wirtualną rzeczywistością. Oprócz urządzeń stworzonych dla specjalistów w dziedzinie chirurgii, medycyny, inżynierii, lotnictwa i szeroko pojętej nauki, powstają też takie, które są przeznaczone do masowego użytku. Chociaż wirtualna rzeczywistość może mieć niezmierzoną liczbę zastosowań, tak w aspekcie komercyjnym dominują dwie - oglądanie filmów i gry wideo.

Największe korporacje technologiczne widzą potencjał w wirtualnej rzeczywistości, dlatego też inwestują w tym kierunku niebotyczne sumy, wspierają startupy i tworzą innowacje. Póki co, doświadczenie użytkownika z wirtualną rzeczywistością pozostawia wiele do życzenia. Sam sprzęt do kontroli jest duży, ciężki i nieporęczny. Użytkowanie go wymaga też sporo wolnej przestrzeni. Co więcej, obecny sprzęt VR może wywołać u wielu osób zawroty głowy i mdłości. Nie jest to zatem technologia dla każdego. Potencjalnych klientów odstrasza też cena za zestaw i mocno ograniczona biblioteka produkcji ze wsparciem VR.

Wiele firm pracuje nad pogłębieniem doświadczenia płynącego z obcowania z wirtualną rzeczywistością. Niektóre z nich zajmują się opracowywaniem technologii specjalnych butów, które pozwolą poruszać się w świecie VR, bez zmiany swojej pozycji w rzeczywistości. W ten sposób zniwelowany zostałby problem przestrzeni koniecznej do komfortowego operowania kontrolerami.

Inne przedsiębiorstwa skupiają się na tym, by do wirtualnej rzeczywistości przenieść więcej naszych zmysłów niż tylko wzrok i słuch. Firmy pracują nad stworzeniem rękawic, bądź całych kombinezonów haptycznych, który pozwoliłyby poczuć obiekty wirtualne obiekty, które my dotykamy, lub dotykające nas.

Sony wykazuje nieco inne podejście do tematu. Wspiera japoński startup, który nie tyle chce, by człowiek mógł poczuć dotykane obiekty, co odczuwać ból. W związku z tym firma H2L stworzyła specjalną opaskę na przedramię, która w odpowiednich okolicznościach jest w stanie sprawić, że użytkownik poczuje ból.

H2L ma na celu uwolnienie ludzi z ograniczeń przestrzeni, czasu i ciała jeszcze przed końcem tej dekady. Opracowana przez firmę opaska, według twórców pozwali użytkownikowi doświadczyć metawersum wraz z pomocą technologii dotykowej.